ТОП-5 настоящих мужских внедорожников

ТОП-5 настоящих мужских внедорожников

Многие современные внедорожники приобрели элементы дизайна, которые делают их элегантными, похожими на кроссоверы. К счастью, в продаже еще можно встретить достаточно брутальных SUV. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 настоящих мужских внедорожников.

5. Mercedes G-Class

К дизайну Mercedes G-Class (см. фото вверху) ни у одного мужчины не может быть претензий. Это настоящий мужской внедорожник, ведь он создавался для Бундесвера. В прошлом году дебютировало новое поколение "Гелика". Теперь этот внедорожник имеет некоторые современные технологии, но он сохранил свой традиционный "квадратный" дизайн и отличные внедорожные качества.

4. Nissan Patrol

ТОП-5 настоящих мужских внедорожников

Эпоха настоящих японских "Патрулей" закончилась в 1997 году, когда прекратили серийное производство четвертого поколения этой модели. Поэтому если вам нужен настоящий мужской внедорожник – обратите внимание на Nissan Patrol до 1997 года выпуска. Современный Patrol тоже, конечно, хороший внедорожник, но своему предшественнику по брутальности он уступает.

3. Hummer H2

ТОП-5 настоящих мужских внедорожников

Hummer H2 имеет армейские "корни". Поэтому не удивительно, что он настоящий мужской внедорожник. К сожалению, его серийное производство давно закончилось. Поговаривают, что скоро появится возрожденный Hummer, который получит электрическую силовую установку.

2. Land Rover Defender

ТОП-5 настоящих мужских внедорожников

Классический Land Rover Defender выпускали в 1948-2015 годах. Новое поколение "Защитника" сохранило лучшие качества своего предшественника — крепкую раму, честный полный привод, максимально простую и надежную конструкцию.

1. Toyota Land Cruiser 200

ТОП-5 настоящих мужских внедорожников

Toyota выпускает Toyota Land Cruiser 200 с 2007 года. Скоро должно появиться его новое поколение (кузов 300). Это отличный внедорожник. Любители офф-роуда даже больше ценят старые версии.


Максимов Віталій, Тудей

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