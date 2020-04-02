Многие современные внедорожники приобрели элементы дизайна, которые делают их элегантными, похожими на кроссоверы. К счастью, в продаже еще можно встретить достаточно брутальных SUV. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 настоящих мужских внедорожников.

К дизайну Mercedes G-Class (см. фото вверху) ни у одного мужчины не может быть претензий. Это настоящий мужской внедорожник, ведь он создавался для Бундесвера. В прошлом году дебютировало новое поколение "Гелика". Теперь этот внедорожник имеет некоторые современные технологии, но он сохранил свой традиционный "квадратный" дизайн и отличные внедорожные качества.

4. Nissan Patrol

Эпоха настоящих японских "Патрулей" закончилась в 1997 году, когда прекратили серийное производство четвертого поколения этой модели. Поэтому если вам нужен настоящий мужской внедорожник – обратите внимание на Nissan Patrol до 1997 года выпуска. Современный Patrol тоже, конечно, хороший внедорожник, но своему предшественнику по брутальности он уступает.

3. Hummer H2

Hummer H2 имеет армейские "корни". Поэтому не удивительно, что он настоящий мужской внедорожник. К сожалению, его серийное производство давно закончилось. Поговаривают, что скоро появится возрожденный Hummer, который получит электрическую силовую установку.

2. Land Rover Defender

Классический Land Rover Defender выпускали в 1948-2015 годах. Новое поколение "Защитника" сохранило лучшие качества своего предшественника — крепкую раму, честный полный привод, максимально простую и надежную конструкцию.

1. Toyota Land Cruiser 200

Toyota выпускает Toyota Land Cruiser 200 с 2007 года. Скоро должно появиться его новое поколение (кузов 300). Это отличный внедорожник. Любители офф-роуда даже больше ценят старые версии.