В Україні в покинутому сараї відшукали рідкісний американський маслкар Dodge Charger Daytona

У старому сараї на Закарпатті виявили покинутим рідкісний Dodge Charger Daytona 1969 року. Всього випустили лише 503 таких авто, пише ТопЖир.

Dodge Charger Daytona – дорожня версія гоночного авто для NASCAR. Для високошвидкісних овалів автомобіль отримав обтічну передню частину і величезне антикрило. До речі, це перший в світі серійний авто з антикрилом.

Маслкар оснащений знаменитим 7,0-літровим V8 Hemi на 425 к. с.. Цей «Додж» прискорюється до «сотні» за 5,5 с, а його максимальна швидкість перевищує 250 км/год.

В Україні Dodge Charger Daytona потрапив у 90-х роках минулого століття. Місцевий житель купив його на заробітках в Канаді і привіз в рідне село. Правда, машина вже тоді вимагала значних капіталовкладень, а потім про неї і зовсім забули.

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