С июля прошлого года в Киеве за неправильную парковку выписали штрафов на 7,2 млн гривен

Со второй половины 2019 года столичные инспекторы по парковке выписали 15346 штрафов, общая сумма которых составила 7,2 млн гривен. А за последнюю неделю количество эвакуированных автомобилей составило 792 штук.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА).

““Наиболее “популярным” среди водителей-нарушителей стали парковки транспорта на пешеходных переходах (3725 штрафов), местах выезда с приглегающей территории (2850 штрафов) и на перекрестках (2274). Немало нарушений зафиксировано и на полосах общественного транспорта (1112)”, – отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

Отмечается, что инспекторы по парковке работают и во время действия в столице ограничительных мер.

Напомним, что 20 марта 2020 года мэр Киева Виталий Кличко уволил скандально известного директора коммунального предприятия “Киевтранспарксервис” Александра Нимаса. За время пребывания на этой должности Александр Нимас успел стать фигурантом ряда коррупционных скандалов. И.о. директора “Киевтранспарксервиса” временно назначена замдиректора по юридическим вопросам данного предприятия Татьяна Ларина.

Отметим, что Департамент транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.