У занедбаному автосалоні виявили склад італійських авто без пробігу

В Аргентині на складі покинутого автосалону виявили нові італійські авто, випущені на початку 90-х років.

Автосалоном під назвою Ganza володіла родина, яка загинула на початку 90-х років, і тільки зараз спадкоємці повідомили, що знайшли в автосалоні моделі Alfa Romeo і Fiat без пробігу, які так і не були продані.

Про знахідку моделей заявили представники компанії Kaskote Calcos, які за дорученням власників оглянули занедбаний автосалон і з подивом виявили в ньому автомобілі Uno і Tipo під шаром пилу, седани Duna і Tempra, а також французькі Peugeot 405.

Всі авто відмінно збереглися, але на продаж їх поки не можна виставити через проблеми з документами.