В Киеве с 1 апреля на 17 улицах снова разрешено ездить со скоростью 80 км/ч

Второй год подряд на 17 участках столичных дорог с 1 апреля до 1 ноября разрешается скоростной режим до 80 км/ч. В остальное время на них действует ограничение до 50 км/ч.

Об этом KV стало известно из решения Киевсовета от 9 октября 2018 года N1739/5803 .

“Определить перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км / ч в период с 01 апреля до 01 ноября, согласно приложению к настоящему решению”, – говорится в документе.

В приложении указаны такие участки:

Киев

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части);Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков); Надднепрянское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "" при условии проведения капитального ремонта проезжей части);бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Напомним, что в октябре 2018 года в КП “Центр организации дорожного движения” сообщали, что решение Киевсовета не является непосредственным законным основанием для движения по указанным улицам со скоростью до 80 км/ч. Скоростной режим регулируется исключительно Правилами дорожного движения и соответствующими дорожными знаками, которые должны быть установлены в соответствии с решением Киевсовета. До установления соответствующих дорожных знаков на указанных улицах действует скоростной режим 50 км/ч.

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