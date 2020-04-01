Ford планирует выпустить 50 000 аппаратов ИВЛ за 100 дней

Ford планирует выпустить 50 000 аппаратов ИВЛ за 100 дней

Компания Ford объявила, что собирается — в сотрудничестве с компанией General Electric — произвести на заводе в Мичигане в ближайшие 100 дней 50 000 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает информагентство Reuters. Данные аппараты нужны при лечении тяжелых случаев инфекционного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом SARS-CoV-2.

Ford отметил, что сначала произведет 50 тысяч аппаратов ИВЛ, а затем — в случае необходимости — может производить по 30 000 таких аппаратов в месяц.

На момент публикации данного материала в мире зарегистрировано в целом около 800 000 случаев заражения новым коронавирусом; жертвами болезни, вызываемой вирусом, стали более 38 000 человек.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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