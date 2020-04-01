Столичные власти рассказали об ограничениях на въезд в город

Как известно, в карантинный период в Киеве, как и во многих украинских городах, будут действовать ограничения на въезд и выезда из города. В особенности это касается автобусов межобластного и междугородного сообщения. Однако, ограничения не распространяются на передвижения легковых автомобилей.

О том, какие действуют ограничения и как будет осуществляться пропуск в столицу рассказали на официальном сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так в КГГА отметили, что запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки пассажиров пригородного, междугородного внутриобластного и межобластного сообщения введен до 24 апреля включительно.

Запрещены пассажирские перевозки общественного транспорта.

При этом въезд и выезд на частном автотранспорте, а также перевозки пассажиров легковыми автомобилями, разрешен через контрольно-пропускные пункты.

Отмечается, что правоохранители будут выборочно проводить температурный скрининг.

Но, если ситуация ухудшится, то контроль температуры будет обязательным для всех без исключения.

В случае, если у пассажира или водителя обнаружили признаки инфекционного заболевания, такие граждане будут направляться на лечение или самоизоляцию.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, блок-посты на въездах в столицу работают уже неделю, на них дежурит полиция и представители муниципальной стражи.

Работников, привлекаемых для работы на КПП, обеспечивают средствами термометрии, средствами индивидуальной защиты, питанием, палатками и тому подобное.

Лица, прибывшие из стран, где были зафиксированы заболевания коронавируса, должны оставить контактные данные и пройти двухнедельную самоизоляцию.

Ко всему прочему в КГГА подчеркивают, что все граждане во всех общественных местах должны иметь при себе паспорт.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Въезжать и выезжать из Киева на частном легковом автотранспорте можно только через КПП (документ)Въезжать и выезжать из Киева на частном легковом автотранспорте можно только через КПП (документ)
Автосервисам разрешили работать во время карантинаАвтосервисам разрешили работать во время карантина
Кабмин разрешил перевозить больше 10 человек в общественном транспортеКабмин разрешил перевозить больше 10 человек в общественном транспорте
На Киевском шлюзе открылась навигацияНа Киевском шлюзе открылась навигация
В Харькове пять человек пострадали в тройном ДТП с участием патрульныхВ Харькове пять человек пострадали в тройном ДТП с участием патрульных
Блок рекламы


Похожие новости
“Укртрансбезопасность” продолжает игнорировать работу на весовых комплексах при въездах в Киев“Укртрансбезопасность” продолжает игнорировать работу на весовых комплексах при въездах в Киев
КГГА опровергла информацию о запрете на въезд частного транспорта в КиевКГГА опровергла информацию о запрете на въезд частного транспорта в Киев
В украинской авиакомпании рассказали о компенсациях за билеты на отмененные рейсыВ украинской авиакомпании рассказали о компенсациях за билеты на отмененные рейсы
В Сети рассказали, как не заразиться коронавирусом от своего автомобиляВ Сети рассказали, как не заразиться коронавирусом от своего автомобиля
Власти Борисполя опубликовали график работы транспорта для отдельных категорий пассажиров на время карантинаВласти Борисполя опубликовали график работы транспорта для отдельных категорий пассажиров на время карантина
Служба такси Opti будет бесплатно возить медиков на работу в шести городах УкраиныСлужба такси Opti будет бесплатно возить медиков на работу в шести городах Украины
Столичные власти уже выдали 225 тысяч спецбилетов для проезда в общественном транспортеСтоличные власти уже выдали 225 тысяч спецбилетов для проезда в общественном транспорте
Столичные власти утвердили порядок выдачи спецбилета на проезд в общественном транспорте (документ)Столичные власти утвердили порядок выдачи спецбилета на проезд в общественном транспорте (документ)
В Киевской области приостановлено пригородное сообщениеВ Киевской области приостановлено пригородное сообщение
Автобусам, которые возят в Киев иногородних специалистов, будут выданы спецпропуска (документ)Автобусам, которые возят в Киев иногородних специалистов, будут выданы спецпропуска (документ)
Последние новости
Подгружаем последние новости