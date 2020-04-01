Столичные власти рассказали об ограничениях на въезд в город

Как известно, в карантинный период в Киеве , как и во многих украинских городах, будут действовать ограничения на въезд и выезда из города. В особенности это касается автобусов межобластного и междугородного сообщения. Однако, ограничения не распространяются на передвижения легковых автомобилей.

О том, какие действуют ограничения и как будет осуществляться пропуск в столицу рассказали на официальном сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так в КГГА отметили, что запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки пассажиров пригородного, междугородного внутриобластного и межобластного сообщения введен до 24 апреля включительно.

Запрещены пассажирские перевозки общественного транспорта.

При этом въезд и выезд на частном автотранспорте, а также перевозки пассажиров легковыми автомобилями, разрешен через контрольно-пропускные пункты.

Отмечается, что правоохранители будут выборочно проводить температурный скрининг.

Но, если ситуация ухудшится, то контроль температуры будет обязательным для всех без исключения.

В случае, если у пассажира или водителя обнаружили признаки инфекционного заболевания, такие граждане будут направляться на лечение или самоизоляцию.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, блок-посты на въездах в столицу работают уже неделю, на них дежурит полиция и представители муниципальной стражи.

Работников, привлекаемых для работы на КПП, обеспечивают средствами термометрии, средствами индивидуальной защиты, питанием, палатками и тому подобное.

Лица, прибывшие из стран, где были зафиксированы заболевания коронавируса, должны оставить контактные данные и пройти двухнедельную самоизоляцию.

Ко всему прочему в КГГА подчеркивают, что все граждане во всех общественных местах должны иметь при себе паспорт.