В Украине начнут следить за водителями через видеокамеры

Украинские автомобилисты теперь будут под постоянным видеонаблюдением.



В Министерстве внутренних дел Украины напомнили о том, что уже было положено начало 45-дневного переходного периода, по истечению которого водителям-нарушителям начнут приходить письма со штрафом. Это связано с установлением в Киеве видеокамер, с помощью которых правоохранители будут фиксировать нарушения и отсылать так называемые «письма счастья» водителям.

Дело в том, что в МИД решили установить видеокамеры на особо опасных участках дорог и в местах концентрации ДТП. Это позволит вести круглосуточное наблюдение и в результате производить фотосъемку или видеозапись, которая даст возможность выявлять водителей, нарушающих правила дорожного движение (ПДД).

Известно, что уже было назначено правоохранителей, в обязанности которых будет входить обработка всей поступающей информации с камер видеонаблюдения. Затем, уже на основании определенных фактов нарушения, будут выписываться соответствующие штрафы.

К примеру, за превышение скорости более чем на 20 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) – придется заплатить штраф в размере 255 грн, а за превышение более чем на 50 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) – штраф будет становить 510 грн.