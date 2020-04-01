Что делать с нерастаможенными "евробляхами"

Таможенная служба, которая находится в Закарпатье рассказала о том, в каком же все таки случае можно будет отсрочить вывоз автомобиля, который был ввезен в Украину по временному ввозу. Довольно многие автовладельцы, не могут выполнить свои обязательства из-за карантина.

Сотрудники таможни рассказали о том, что в перечень форс-мажорных обстоятельств уже внесен карантин.

Правительство уже приняло Закон о введении карантина по всей территории страны, поэтому если автовладельцу необходимо вывозить автомобиль с 12 марта по 24 апреля, но в связи с карантином он не может этого сделать, то штрафные санкции за нарушение таможенных правил к нему применяться не будут.

Но для того, чтобы их не применяли, нужно обратиться в таможенную службу с заявлением, к которому необходимо прикрепить некоторые документы. Также таможенники уточнили, что заявление нужно подавать до того, как наступит дата обратного вывоза.

Что необходимо указать в заявлении:

фамилию, имя и отчество;

регистрационный номер ТС, который вы ввезли;

дату временного ввоза ТС;

пункт пропуска (таможенный пост), через который ввезено ТС;

основание для продления срока временного ввоза ТС;

адрес электронной почты (e-mail) для связи с вами (или почтовый адрес);

контактный номер телефона (для оперативной связи с вами).

К заявлению обязательно нужно приложить следующие документы:

скан-копию регистрационных (технических) документов на ТС;

скан-копию паспортных документов на основании которых осуществлялись таможенные формальности по ввезенному ТС.

Буквально в ближайшее время сотрудники таможни рассмотрят поданное заявление и пришлют ответ на электронную почту, которая будет указана в заявлении.