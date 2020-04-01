Почему в тумане нельзя включать дальний свет фар

Весной, как свидетельствует статистика, довольно часто происходят ДТП из-за тумана. Причем, в таких авариях часто участвует много автомобилей. Сегодня мы расскажем, как свести к минимуму риск ДТП в условиях плохой видимости.

Обычно при тумане средней и высокой плотности не рекомендуют садиться за руль. Особенно, если марево расстилается повсеместно, а не только на каком-то отдельном участке дороги.

Но если вам все-таки нужно срочно ехать, то вначале проверьте работу внешней оптики. Да, вчера оптика могла прекрасно работать, но это не значит, что с тех пор с ней ничего не случилось. От случайностей, к сожалению, никто не застрахован.

Опытные водители знают, что при тумане лучше всего зажечь полную иллюминацию вместе с "аварийкой". Так автомобиль станет заметней другим участникам дорожного движения. А вот дальний свет в такой ситуации они не включают. Почему? Ответ на этот вопрос очень простой. Потому, что лучи отражаются от массы капель воды и ничего не видно. А водителя отраженные лучи могут просто ослепить. В результате увеличивается риск аварии.

Ещё один совет от опытных водителей – если вы живете в местности, где часто бывают туманы, то для "противотуманок" лучше всего подойдет желтый светофильтр. С ним эффект отражения меньше. Красную оптику ставят на заднюю часть машины.

Вы, конечно, обращали внимание, что в тумане запотевают боковые зеркала. Это обычное явление. Если ваш автомобиль оснащен системой обогрева боковых зеркал, то включите её на участках с плохой видимостью.

В туман, даже с противотуманными фарами, лучше не ездить быстро. А если вы почувствовали усталость, то остановитесь и хотя бы немножко отдохните.