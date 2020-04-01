Как утилизировать бронированный Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser – легендарный внедорожник. У модели текущего поколения есть и бронированная версия. Такой автомобиль даже утилизировать – сложная задача, что доказывает видео, размещенное в Интернете.

На видео показано, как на площадке для утилизации автомобилей "лапа" крана пытается захватить бронированный Toyota Land Cruiser 200. Четыре первые попытки окончились неудачей. Бронированный Land Cruiser не смог победить даже гигантский кран! Обычный автомобиль поддался бы гидравлическому захвату с первого раза.

Видимо позже кран все-таки сумел своей "лапой" захватить этот внедорожник. Дело в том, что видео короткое. Показан только процесс начала утилизации.

Обратите внимание, что Land Cruiser не выглядит "убитым". Почему его решили утилизировать – не известно. Наверное, для этого были определенные причины.

Напомним, что Toyota Land Cruiser 200 выпускают с 2007 года, а скоро у него должна появиться замена в кузове 300. Работа над новым "Крузаком" идет полным ходом. Этот "японец" сохранит свой традиционный дизайн и великолепные внедорожные качества, но получит еще и передовые технологии.