Полицейский устроил смертельное ДТП в Кировоградской области

Погибла 19-летняя пассажирка автомобиля.

Фото: dbr.gov.ua

Во вторник, 31 марта, в Кировоградской области произошло ДТП, виновником которой, по предварительной информации, стал пьяный сотрудник полиции города Долинская.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, 24-летний мужчина сел за руль автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Машина врезалась в дерево, в результате чего погибла 19-летняя пассажирка.

Полицейский выжил и был доставлен в больницу.

Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

Расследовать аварию будет ГБР под процессуальным руководством местной прокуратуры.

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