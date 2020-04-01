Полицейский устроил смертельное ДТП в Кировоградской области

Фото: dbr.gov.ua

Во вторник, 31 марта, в Кировоградской области произошло ДТП, виновником которой, по предварительной информации, стал пьяный сотрудник полиции города Долинская.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, 24-летний мужчина сел за руль автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Машина врезалась в дерево, в результате чего погибла 19-летняя пассажирка.

Полицейский выжил и был доставлен в больницу.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Расследовать аварию будет ГБР под процессуальным руководством местной прокуратуры.