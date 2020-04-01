В Украине продают старый Opel по цене нового суперкара

В Киеве на продажу выставили редчайший кабриолет Opel Admiral 1938 года. За эксклюзивный автомобиль просят невероятные 500 тыс. евро. Пишет Топжыр

В Украине продают старый Opel по цене нового суперкара

Конечно, Opel Admiral – сам по себе уже раритет, ведь в 1937-39 годах выпустили всего 6400 таких авто. Однако большинство из них были седанами, а кабриолет от ателье Hebm?ller – штучный товар. До наших дней таких сохранились единицы.

В Украине продают старый Opel по цене нового суперкара

Судя по фото, Опель Адмирал отреставрирован и в хорошем состоянии. Автомобиль оснащен 3,5-литровой 75-сильной шестеркой и может развить 132 км/ч.

В Украине продают старый Opel по цене нового суперкара

К слову, это не единственный крутой довоенный кабриолет Опель в Украине. Во Львове продают не менее редкий родстер Opel 1932 года.

В Украине продают старый Opel по цене нового суперкара
В Украине продают старый Opel по цене нового суперкара

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