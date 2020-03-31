Данные о расходе топлива у того или иного автомобиля, обнародованные в рекламных брошюрах, могут на самом деле отличаться от реальных цифр. Эксперты журнала What Car? провели собственные тесты, по результатам которых назвали ТОП-10 самых экономичных люксовых кроссоверов.

10. BMW X5 xDrive30d

BMW X5 xDrive30d – это большой кроссовер, в котором может поместиться семь человек. Версия с 3,0 л дизелем расходует всего 6,92 л топлива на 100 км пути.

9. Volvo XC40 D4

Volvo XC40 D4 расходует 6,72 л топлива на 100 км. Он надежен и имеет большой набор систем безопасности. К тому же, у него салон качественней, чем у конкурентов.

8. Volvo XC60 D4

Volvo XC60 D4 расходует 6,53 л топлива на 100 км. По своим размерам он больше, чем его "брат" Volvo XC40.

7. Alfa Romeo Stelvio 2.2D 210

Alfa Romeo Stelvio 2.2D 210 несмотря на недавнее обновление не может похвастаться роскошным салоном. Там слишком много пластика. Зато это экономичный кроссовер. Он расходует всего 6,36 л топлива на 100 км пути.

6. Audi Q3 35 TFSI

Audi Q3 – отличный люксовый кроссовер. Его главный конкурент — Volvo XC40. Немецкий кроссовер выигрывает по экономии топлива. Он в версии 35 TFSI расходует 6,19 л топлива на 100 км.

5. Audi Q5 40 TDI

Дизельный Audi Q5 40 TDI расходует 6,03 л топлива на 100 км. Обратите внимание на его отличный интерьер и совершенную информационно-развлекательную систему.

4. Audi Q2 35 TFSI

Audi Q2 35 TFSI расходует 6,03 л топлива на 100 км. Это самый маленький кроссовер в линейке Audi.

3. BMW X2 xDrive20d

BMW X2 xDrive20d не может похвастаться большими размерами, но у него есть свои достоинства. Например, у него высокая производительность и он расходует только 6,03 л топлива на 100 км.

2. DS 4 Crossback 1.2 Puretech 130

Французский люксовый кроссовер DS 4 Crossback с двигателем 1.2 Puretech 130 расходует 5,6 л топлива на 100 км. Учтите, что некоторые автомобилисты жалуются на не очень качественный салон.

1. Audi Q2 1.4 TFSI 150

У Audi Q2 1.4 TFSI 150 реальный расход топлива составляет 5,23 л на 100 км. К сожалению, такую версию сейчас можно найти только на вторичном автомобильном рынке, так как её сняли с конвейера.