ТОП-10 самых экономичных люксовых кроссоверов

ТОП-10 самых экономичных люксовых кроссоверов

Данные о расходе топлива у того или иного автомобиля, обнародованные в рекламных брошюрах, могут на самом деле отличаться от реальных цифр. Эксперты журнала What Car? провели собственные тесты, по результатам которых назвали ТОП-10 самых экономичных люксовых кроссоверов.

10. BMW X5 xDrive30d

BMW X5 xDrive30d – это большой кроссовер, в котором может поместиться семь человек. Версия с 3,0 л дизелем расходует всего 6,92 л топлива на 100 км пути.

9. Volvo XC40 D4

ТОП-10 самых экономичных люксовых кроссоверов

Volvo XC40 D4 расходует 6,72 л топлива на 100 км. Он надежен и имеет большой набор систем безопасности. К тому же, у него салон качественней, чем у конкурентов.

8. Volvo XC60 D4

ТОП-10 самых экономичных люксовых кроссоверов

Volvo XC60 D4 расходует 6,53 л топлива на 100 км. По своим размерам он больше, чем его "брат" Volvo XC40.

7. Alfa Romeo Stelvio 2.2D 210

ТОП-10 самых экономичных люксовых кроссоверов

Alfa Romeo Stelvio 2.2D 210 несмотря на недавнее обновление не может похвастаться роскошным салоном. Там слишком много пластика. Зато это экономичный кроссовер. Он расходует всего 6,36 л топлива на 100 км пути.

6. Audi Q3 35 TFSI

ТОП-10 самых экономичных люксовых кроссоверов

Audi Q3 – отличный люксовый кроссовер. Его главный конкурент — Volvo XC40. Немецкий кроссовер выигрывает по экономии топлива. Он в версии 35 TFSI расходует 6,19 л топлива на 100 км.

5. Audi Q5 40 TDI

ТОП-10 самых экономичных люксовых кроссоверов

Дизельный Audi Q5 40 TDI расходует 6,03 л топлива на 100 км. Обратите внимание на его отличный интерьер и совершенную информационно-развлекательную систему.

4. Audi Q2 35 TFSI

ТОП-10 самых экономичных люксовых кроссоверов

Audi Q2 35 TFSI расходует 6,03 л топлива на 100 км. Это самый маленький кроссовер в линейке Audi.

3. BMW X2 xDrive20d

ТОП-10 самых экономичных люксовых кроссоверов

BMW X2 xDrive20d не может похвастаться большими размерами, но у него есть свои достоинства. Например, у него высокая производительность и он расходует только 6,03 л топлива на 100 км.

2. DS 4 Crossback 1.2 Puretech 130

ТОП-10 самых экономичных люксовых кроссоверов

Французский люксовый кроссовер DS 4 Crossback с двигателем 1.2 Puretech 130 расходует 5,6 л топлива на 100 км. Учтите, что некоторые автомобилисты жалуются на не очень качественный салон.

1. Audi Q2 1.4 TFSI 150

ТОП-10 самых экономичных люксовых кроссоверов

У Audi Q2 1.4 TFSI 150 реальный расход топлива составляет 5,23 л на 100 км. К сожалению, такую версию сейчас можно найти только на вторичном автомобильном рынке, так как её сняли с конвейера.


Максимов Віталій, Тудей

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