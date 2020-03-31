“Укртрансбезопасность” продолжает игнорировать работу на весовых комплексах при въездах в Киев

&ldquo;Укртрансбезопасность&rdquo; продолжает игнорировать работу на весовых комплексах при въездах в Киев

За прошлую неделю, с 23 по 29 марта, на въездах в Киев был взвешен один грузовик. При этом сотрудники “Укртрансбезопасности” ни на одном из пяти весовых комплексов всю неделю не работали.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КП “Центр организации дорожного движения” (*) в соцсети Фейсбук.

Сотрудники “Укртрансбезопасности”, как и неделей ранее, не работали ни на одном из весовых комплексов. Мы обеспечивали непрерывную работу всех пяти пунктов взвешивания, однако не имеем полномочий останавливать машины и накладывать штраф при превышении весовых норм, ведь это – прерогатива “Укртрансбезопасности”, – посетовали в столичном КП.

Единственный за всю неделю грузовик был взвешен сотрудниками полиции Киева в пункте взвешивания на перекрестке ул. Кольцевой и ул. Григоровича-Барского. Полицейские проработали на этом весовом комплексе 1 час 40 минут.

Напомним, с 10 по 15 марта весовые комплексы КП “Центр организации дорожного движения” на подъездах к Киеву взвесили 56 грузовиков. Было выявлено 14 нарушений допустимой нормы нагрузки. Неделей ранее перегруженных грузовиков выявили вдвое больше.

Отметим, что КП “Центр организации дорожного движения” с 15 апреля 2015 года руководит Виктор Черний. Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года руководит Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.

* КП “Центр організації дорожнього руху” (код ЄДРПОУ: 32955518)

Фото: фейсбук КП  “Центр организации дорожного движения


Александр Кравченко, КиевВласть

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