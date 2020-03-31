“Укртрансбезопасность” продолжает игнорировать работу на весовых комплексах при въездах в Киев
За прошлую неделю, с 23 по 29 марта, на въездах в Киев был взвешен один грузовик. При этом сотрудники “Укртрансбезопасности” ни на одном из пяти весовых комплексов всю неделю не работали.
Об этом
Сотрудники “Укртрансбезопасности”, как и неделей ранее, не работали ни на одном из весовых комплексов. Мы обеспечивали непрерывную работу всех пяти пунктов взвешивания, однако не имеем полномочий останавливать машины и накладывать штраф при превышении весовых норм, ведь это – прерогатива “Укртрансбезопасности”, – посетовали в столичном КП.
Единственный за всю неделю грузовик был взвешен сотрудниками полиции Киева в пункте взвешивания на перекрестке ул. Кольцевой и ул. Григоровича-Барского. Полицейские проработали на этом весовом комплексе 1 час 40 минут.
Напомним, с 10 по 15 марта весовые комплексы КП “Центр организации дорожного движения” на подъездах к Киеву взвесили 56 грузовиков. Было выявлено 14 нарушений допустимой нормы нагрузки. Неделей ранее перегруженных грузовиков выявили вдвое больше.
Отметим, что КП “Центр организации дорожного движения” с 15 апреля 2015 года руководит Виктор Черний. Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года руководит Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.
* КП “Центр організації дорожнього руху” (код ЄДРПОУ: 32955518)
Фото: фейсбук КП “Центр организации дорожного движения