Результаты продаж автомобилей за вторую неделю карантина впечатляет

Вторая неделя карантина на авторынке, ожидаемо, принесла крутое пике. По данным сервиса «Оперативный авторынок», который реализует AUTO-Consulting с крупнейшими автоимпортерами, продажи новых легковых автомобилей в Украине на прошлой неделе (23-29.03) снизились на 48% по сравнению с первой неделей карантина (16-22.03).

Но куда более важным показателем стало сравнение с докарантинной неделей (9-15.03). Здесь спад составил 6%. Если же сравнивать март с февралем, то пока рынок новых автомобилей идет с плюсом (+5%) за счет скачка продаж в первую неделю карантина (+74%). А вот 4-я неделя марта в сравнении с 4-й неделей февраля показывает -45%.

Спад фиксировали почти все операторы авторынка, отличие было лишь в цифрах снижения. Тем не менее, март 2020 года может закончиться на уровне прошлого года, учитывая довольно активное начало месяца. Напомним, что за 2 месяца украинский авторынок демонстрировал рост продаж на 26%.

Результаты продаж автомобилей за вторую неделю карантина - авторынок

 

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