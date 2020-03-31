УЗ переносит действие нового договора о грузоперевозках на 1 июня

УЗ переносит действие нового договора о грузоперевозках на 1 июня

Введение новой редакции Договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом, предложенного "Укрзализныцей", переносится с 1 апреля на 1 июня, пишет ЦТС.

Об этом ранее сообщил Валерий Ткачев, член экспертного совета при МИУ (ж/д комитет). По словам эксперта, соответствующая информация была озвучена представителями АО "УЗ" на заседании в Американской торговой палате (АСС), которое состоялось в минувшую пятницу.

В "Укрзализныце" ЦТС подтвердили данную информацию. "Руководство "УЗ" действительно приняло решение пойти навстречу бизнесу с учетом обстоятельств и отложить введение договора на два месяца. Работа с обращениями бизнеса и замечаниями АМКУ продолжится", - сообщили в пресс-службе ж/д компании.

Напомним, что 26 марта Антимонопольный комитет Украины рекомендовал "УЗ" воздержаться от внедрения нового Договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов ж/д транспортом; продлить срок действия действующего Договора о предоставлении услуг до момента завершения доработки новой редакции Договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом с учетом замечаний и предложений к отдельным его условиям, предоставленных операторами рынка грузовых перевозок.

МинПром по материалам ЦТС

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Въезжать и выезжать из Киева на частном легковом автотранспорте можно только через КПП (документ)Въезжать и выезжать из Киева на частном легковом автотранспорте можно только через КПП (документ)
Українці стали менше заправляти автомобілі
Автосервисам разрешили работать во время карантинаАвтосервисам разрешили работать во время карантина
Кабмин разрешил перевозить больше 10 человек в общественном транспортеКабмин разрешил перевозить больше 10 человек в общественном транспорте
В Сети рассказали, как не заразиться коронавирусом от своего автомобиляВ Сети рассказали, как не заразиться коронавирусом от своего автомобиля
Блок рекламы


Похожие новости
Конкурс на областные пассажирские маршруты переносится на майКонкурс на областные пассажирские маршруты переносится на май
Ryanair не будет выполнять пассажирские авиарейсы до июняRyanair не будет выполнять пассажирские авиарейсы до июня
Кличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулераКличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулера
Турецкая Onur выиграла тендер на строительство нового моста в ЗапорожьеТурецкая Onur выиграла тендер на строительство нового моста в Запорожье
В МИУ выбрали нового проектировщика аэропорта в ДнепреВ МИУ выбрали нового проектировщика аэропорта в Днепре
В Киеве возле Софийской площади ограничат движение транспорта в новогоднюю ночьВ Киеве возле Софийской площади ограничат движение транспорта в новогоднюю ночь
Первый серийный экземпляр нового роSSийского истребителя Су-57 разбился во время испытанийПервый серийный экземпляр нового роSSийского истребителя Су-57 разбился во время испытаний
Mercedes показал фрагмент салона нового GLA.Mercedes показал фрагмент салона нового GLA.
Над проспектом Победы в Киеве установили пролет нового Шулявского мостаНад проспектом Победы в Киеве установили пролет нового Шулявского моста
Volvo и Geely займутся совместной разработкой двигателей нового поколенияVolvo и Geely займутся совместной разработкой двигателей нового поколения
Последние новости
Подгружаем последние новости