5 самых надежных автомобилей

Существуют автомобили, которые становятся незаменимыми, а водители не желают с ними расставаться. Эксперты объясняют такую привязанность с высоким качеством и надежностью. Автоэксперты из журнала iSeeCars составили рейтинг машин, которые эксплуатируются длительный период времени. В список попали машины, которые задержались в одних руках 15 и более лет.

Toyota Highlander

Большинство владельцев этого автомобиля приобрели его в 2004 году или чуть позже. Впервые внедорожник появился в продаже в 2000 году. Производители позиционируют машину, как городской внедорожник, владельцы считают, что машина отлично держит дорогу и входит в повороты даже на высоких скоростях. Особенностью этой машины является возможность держать темп на бездорожье. На нем удобно путешествовать всей семьей и с большим грузом. Toyota Highlander имеет две модификации с пять и семью посадочными местами.

Toyota Prius

Это еще одна машина в списке самых выносливых и надежных. Владельцы машины приобрели ее не ранее того же 2004 года. Главным преимуществом Toyota Prius является гибридность. Под капотом отлично уживаются бензиновый и электрический двигатели. Также Toyota Prius является первым в мире гибридным автомобилем. Отличает ее от других моделей оригинальный дизайн кузова и экологичность. Автомобиль массово сходит с конвейеров с 1997 года и заслуженно получил награды «Машина года» и признание от ООН за свою экологичность.

Honda Pilot

Данный автомобиль относится к категории кроссоверов. Впервые он появился на рынке в 2002 году и практически сразу завоевал сердца автовладельцев. Технические характеристики Honda Pilot позволяют ей проходить наиболее сложные отрезки бездорожья без особых сложностей. Автомобиль продуман до мелочей.

В салоне может поместиться 8 человек и является самым крупным авто данного производителя. В данном случае Honda Pilot имеет средний уровень расхода топлива и максимальную безопасность на дороге. Также машина завоевала сердца своим брутальным видом.

Toyota Sienna

Это минивен появился в продаже в 1997 году и сразу же стал популярным. Компания провела модификацию популярной модели в 2003 году, но это только привлекло еще больше покупателей. В результате на рынке появился увеличенный в размерах минивен. Задний ряд сидений получил третье посадочное место, а также в салоне появился еще один ряд складных сидений. Бесспорными достоинствами японского минивена является безопасность и надежность, удобный салон, отличные ходовые характеристики.

Subaru Forester

Это еще один кроссовер, который стал бессменным спутником многих семей за последние 15 лет. Subaru выпускает этот автомобиль с 1997 года. Автомобиль полноприводный с завышенным клиренсом, поэтому он гарантированно отлично проявит себя на бездорожье. Водители отмечают хорошую управляемость машины, доступную стоимость обслуживания автомобиля и экономичность в расходе топлива.

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