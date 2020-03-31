Конкурс на областные пассажирские маршруты переносится на май

В связи с карантинными мерами Киевоблгосадминистрация перенесла проведение конкурса на определение перевозчика по 10 маршрутам, которое должно было проводиться 10 апреля этого года.

Об этом KV стало известно из распоряжения Киевской ОГА № 161 от 18 марта 2020 года, которое подписал врио главы администрации Василий Володин.

Согласно этому распоряжению, вносятся изменения в распоряжение КОГА № 131 от 4 марта 2020 года проведение конкурса по перевозке пассажиров на междугородных и пригородных автобусных маршрутах общего пользования, что работают в пределах области и из области в Киев , переносится с 10 апреля на 5 мая 2020 года.

Такое решение принято в связи с выполнением распоряжения от 12 марта 2020 № 138 “О предотвращении распространения на территории Киевской области коронавируса COVID-19” (с изменениями, внесенными распоряжением от 17 марта 2020 № 149).

Всего в списке на конкурс определено 10 маршрутов протяженностью от 10 до 153 км.

№ Об’єкта № маршруту або № рейсу Назва маршруту (початковий та кінцевий пункт призначення) Довжина маршруту, км. Прямий Зворотний 1 2 3 4 5 1 335 Русанів – Київ АС “Дарниця” 47,0 47,0 2 346 Глеваха – Малютянка 9,8 9,8 3 778 Яблунівка – Київ АС “Дачна” 50,0 50,0 4 799 Новосілки – Київ АС “Полісся”, ч/з Вишгород 34,4 34,4 5 808 Проліски – Київ АС “Видубичі” 17,2 17,2 6 848 Софіївська Борщагівка (ЖК “Софія Київська”) – Київ АС “Південна” 13,0 13,6 7 1075/1076 1107/1108 Розумниця – Київ АС “Південна” 153,0 153,0 8 1323/1324 1325/1326 1327/1328 1329/1330 Кодра – Київ АС “Дачна” 75,0 75,0 9 7123/7124 Леляки – Київ АС “Дарниця”, через Борщів 78,0 78,0 10 7483/7484 7485/7486 7487/7488 Войтове – Київ АС “Видубичі” 101,0 101,2

Напомним, в начале марта *KV писала, как перевозчик ЧП “КАН” подало заявление об отказе работать на двух маршрутах — №№13 и 16 — в Белой Церкви. Там был объявлен конкурс.