Конкурс на областные пассажирские маршруты переносится на май

Конкурс на областные пассажирские маршруты переносится на май

В связи с карантинными мерами Киевоблгосадминистрация перенесла проведение конкурса на определение перевозчика по 10 маршрутам, которое должно было проводиться 10 апреля этого года.

 Об этом KV стало известно из распоряжения Киевской ОГА № 161 от 18 марта 2020 года, которое подписал врио главы администрации Василий Володин.

Согласно этому распоряжению, вносятся изменения в распоряжение КОГА № 131 от 4 марта 2020 года проведение конкурса по перевозке пассажиров на междугородных и пригородных автобусных маршрутах общего пользования, что работают в пределах области и из области в Киев, переносится с 10 апреля на 5 мая 2020 года. 

Такое решение принято в связи с выполнением распоряжения от 12 марта 2020 № 138 “О предотвращении распространения на территории Киевской области коронавируса COVID-19” (с изменениями, внесенными распоряжением от 17 марта 2020 № 149).

Всего в списке на конкурс определено 10 маршрутов протяженностью от 10 до 153 км.

№ Об’єкта

№ маршруту

або № рейсу

Назва маршруту

(початковий та кінцевий

пункт призначення)

Довжина маршруту, км.

Прямий

Зворотний

1

2

3

4

5

1

335

Русанів – Київ АС “Дарниця”

47,0

47,0

2

346

Глеваха – Малютянка

9,8

9,8

3

778

Яблунівка – Київ АС “Дачна”

50,0

50,0

4

799

Новосілки – Київ АС “Полісся”, ч/з Вишгород

34,4

34,4

5

808

Проліски  – Київ АС “Видубичі”

17,2

17,2

6

848

Софіївська Борщагівка (ЖК “Софія Київська”) – Київ АС “Південна”

13,0

13,6

7

1075/1076 1107/1108

Розумниця – Київ АС “Південна”

153,0

153,0

8

1323/1324 1325/1326

1327/1328 1329/1330

Кодра – Київ АС “Дачна”

75,0

75,0

9

7123/7124

Леляки – Київ АС “Дарниця”, через Борщів

78,0

78,0

10

7483/7484

7485/7486

7487/7488

Войтове – Київ АС “Видубичі”

101,0

101,2

Напомним, в начале марта *KV писала, как перевозчик ЧП “КАН” подало заявление об отказе работать на двух маршрутах — №№13 и 16 — в Белой Церкви. Там был объявлен конкурс.

Фото: Ракурс


Влад Григорьев, КиевВласть

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