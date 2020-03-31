Конкурс на областные пассажирские маршруты переносится на май
В связи с карантинными мерами Киевоблгосадминистрация перенесла проведение конкурса на определение перевозчика по 10 маршрутам, которое должно было проводиться 10 апреля этого года.
Об этом
Согласно этому распоряжению, вносятся изменения в
Такое решение принято в связи с выполнением распоряжения от 12 марта 2020 № 138 “О предотвращении распространения на территории Киевской области коронавируса COVID-19” (с изменениями, внесенными распоряжением от 17 марта 2020 № 149).
Всего в
|
№ Об’єкта
|
№ маршруту
або № рейсу
|
Назва маршруту
(початковий та кінцевий
пункт призначення)
|
Довжина маршруту, км.
|
Прямий
|
Зворотний
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
335
|
Русанів – Київ АС “Дарниця”
|
47,0
|
47,0
|
2
|
346
|
Глеваха – Малютянка
|
9,8
|
9,8
|
3
|
778
|
Яблунівка – Київ АС “Дачна”
|
50,0
|
50,0
|
4
|
799
|
Новосілки – Київ АС “Полісся”, ч/з Вишгород
|
34,4
|
34,4
|
5
|
808
|
Проліски – Київ АС “Видубичі”
|
17,2
|
17,2
|
6
|
848
|
Софіївська Борщагівка (ЖК “Софія Київська”) – Київ АС “Південна”
|
13,0
|
13,6
|
7
|
1075/1076 1107/1108
|
Розумниця – Київ АС “Південна”
|
153,0
|
153,0
|
8
|
1323/1324 1325/1326
1327/1328 1329/1330
|
Кодра – Київ АС “Дачна”
|
75,0
|
75,0
|
9
|
7123/7124
|
Леляки – Київ АС “Дарниця”, через Борщів
|
78,0
|
78,0
|
10
|
7483/7484
7485/7486
7487/7488
|
Войтове – Київ АС “Видубичі”
|
101,0
|
101,2
Напомним, в начале марта *KV писала, как перевозчик ЧП “КАН” подало заявление об отказе работать на двух маршрутах — №№13 и 16 — в Белой Церкви. Там был объявлен конкурс.
Фото: