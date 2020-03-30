Есть ли в Украине дефицит автомобилей из-за закрытия границ

Есть ли в Украине дефицит автомобилей из-за закрытия границ

По данным AUTO-Consulting, на данный момент в Украине нет дефицита новых автомобилей. Официальные импортеры, дилеры и дистрибьюторы сообщили, что у них нет сложностей с таможенным оформлением и поставками машин.

Из-за распространения коронавируса по всему миру уже закрыты десятки автомобильных заводов. Автопроизводители надеются возобновить работу в конце апреля или в мае. Это будет зависеть от ситуации с COVID-1. Но, несмотря на то, что автозаводы остановлены, дефицита новых автомобилей, в том числе и в Украине, нет.

Украинские дилеры перешли на дистанционную работу. Тест-драйвы не проводят, но клиентам оказывается всевозможная помощь, даются все необходимые консультации.

В частности, нет проблем с наличием автомобилей Audi, Volkswagen, Volvo, Seat, Kia, Maserati, Jeep, Jaguar, Land Rover, Porsche, BMW, Nissan и других ведущих автопроизводителей.

Украинцам пока можно не беспокоиться о том, что в стране может возникнуть дефицит новых автомобилей. Но ситуация быстро меняется. В Украине введен строгий карантин, закрыты границы. Как это отразится на поставках новых машин – покажет уже ближайшее время.


Максимов Віталій, Тудей

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