9 машин, з якими більшість автомобілістів не хочуть розлучатися навіть через 15 років

Деякі автолюбителі, придбавши один раз машину, не поспішають з нею розлучатися протягом тривалого часу. Багато експертів пов’язують це з тим, що такі автомобілі відрізняються високою якістю і надійністю. Аналітики з американського видання iSeeCars склали рейтинг авто, які перебувають в експлуатації в одних і тих же руках 15 і більше років.

TOYOTA HIGHLANDER

Перше місце в списку займає Toyota Highlander першого покоління. Більше 18% власників цього автомобіля придбали його не пізніше 2004 року. Позашляховик був представлений в 2000 році. Автомобіль має пропорційні габарити для кросовера – довжина кузова 4,69 м, ширина 1,83 м, висота 1,73 м.

Highlander – це міський кросовер, він добре тримає дорогу і чудово входить в повороти навіть на великих швидкостях. Автомобіль відмінно підходить для подорожей і має комфортні задні крісла, модель має п’ятимісне і семимісне виконання салону. З плюсів водії відзначають надійність, комфорт, місткий салон і багажник, міцну підвіску, хорошу прохідність і легку керованість.

TOYOTA PRIUS

15,5% власників Toyota Prius їздять на ній вже 15 років. Цей легковий автомобіль є першим в світі масовим гібридним транспортним засобом, що працює як на бензиновому, так і на електричному двигуні. Toyota Prius має оригінальну конструкцію і низький рівень шкідливих вихлопів, за що машина була удостоєна звання автомобіль року в Японії, США і Європі, а також нагороди від ООН за збереження навколишнього середовища.

Цю модель компанія Toyota виробляє з 1997 року. Вона дуже компактна, але при цьому містка і має низьку витрату палива. Власникам цього автомобіля подобається його економічність, дизайн кузова, об’ємний багажник, якісна збірка і матеріали, надійність і зручність.

HONDA PILOT

Кросовер середнього розміру від компанії Honda був представлений в 2002 році. Він має три ряди сидінь, а спеціальна рама в його кузові покращує можливості буксирування і прохідності на дорозі. Позашляховик розрахований на 8 осіб, він є найбільшим автомобілем компанії і має брутальний зовнішній вигляд, його довжина становить 4,87 м, ширина – 2 м, а висота – 1,85 м.

Honda Pilot має середню витрату палива і невибагливий до нього, він може працювати на 92-му бензині. Цей сімейний автомобіль має високий рівень безпеки, має потужний мотор і багате оснащення. До переваг позашляховика водії відносять серйозний зовнішній вигляд, місткість, зручність і комфорт салону, досить економічна витрата палива, високу надійність, технологічність і безпека.

TOYOTA SIENNA

Цей мінівен японська компанія Toyota випускає з 1997 року. Модель другого покоління, випущена в 2003 році, має великі розміри, ніж її попередниця. Автомобіль оснащений міцним кузовом і просторим салоном, другий ряд сидінь має єдиний тримісний кузов, а за ним розташовуються два окремих складних сидіння.

До переваг мінівена Toyota Sienna відноситься висока надійність, приємний дизайн, зручний салон, хороші ходові якості, потужний мотор і відмінна динаміка.

HONDA ODYSSEY

Мінівен Honda Odyssey був запущений у виробництво в 1994 році. Модель відрізняється виключно автоматичною трансмісією, низьким центром ваги і низькою підлогою. Підвіска у автомобіля повністю незалежна. Odyssey має три ряди сидінь, другий ряд крісел розрахований на трьох людей, третій – на двох.

До плюсів мінівена водії відносять хорошу керованість, якість збірки і матеріалів, просторий салон, дорожній просвіт, економічність, потужність, відсутність проблем із запчастинами, обсяг багажника і надійність.

SUBARU FORESTER

Кросовер від японського бренду Subaru випускається з 1997 року. Він має повний привід і підвищений кліренс. Автомобіль поєднує кращі якості легкової машини і позашляховика. Він має невисокий кузов, просторий багажник при складених сидіннях і високу посадку для пасажирів і водія.

За відгуками водіїв Subaru Forester має хорошу керованість, дорожній просвіт, низьку вартість обслуговування, відмінна якість збірки, економічність, привабливий дизайн кузова, якісну коробку передач і об’ємний салон.

TOYOTA CAMRY

Японської седан Toyota Camry випускається з 1982 року, за цей час вийшло 8 поколінь автомобіля. Його збірку виробляють в Японії, США , Австралії, Росії та Китаї. Він є найпопулярнішим седаном за всю історію компанії. Машина належить до бізнес-класу і була визнана кращою в співвідношенні ціна-якість.

До переваг Camry відноситься просторий салон, м’якість ходу, комфорт, надійність, місткість, відмінна робота двигуна, обробка салону, м’яке підсвічування і захищеність від шумів.

HONDA CR-V

Компанія Honda випускає цей кросовер з 1995 року. Це компактний автомобіль для відпочинку. Він має незалежну підвіску, висота якої забезпечує легкий хід машини. Під підлогою кросовера знаходяться всі елементи трансмісії, що рівномірно розподілило вагу основних частин по корпусу авто. Honda CR-V має добре виконану, продуману і налагоджену електроніку і потужний 2-х літровий мотор.

Плюси моделі Honda CR-V – хороша керованість, надійність, зовнішній вигляд, відмінні гальма, зручність і комфорт водіння.

ACURA MDX

Кросовер преміум-класу Acura MDX випускається з 2001 року в США . Він має значні розміри і гарне оснащення. Виробники позиціонують транспортний засіб як гібрид мікроавтобуса і джипа. Кросовер розрахований на сім пасажирів, він має два ряди сидінь, які складаються в рівну підлогу. Машина оснащена великим багажним відділенням, салон виконаний в шкірі зі вставками під дерево. Сімейний автомобіль володіє видатними розмірами, а його салон легко трансформується.

До позитивних особливостей водії Acura MDX відносять відмінні ходові якості на будь-якій швидкості, простір салону, дизайн кузова, коробку передач, динаміку, високоякісні матеріали і збірку.