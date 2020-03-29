Топ-10 стран с наибольшим числом заказов Tesla Cybertruck

Tesla намерена с помощью Cybertruck помочь ускорить темпы продаж электромобилей в США благодаря электрификации пикапов — крупнейшего сегмента автомобильного рынка страны.

Пикапы пользуются очень высокой популярностью в США , но и в других странах, как оказалось, тоже проявляют приличный интерес к новому электрическому пикапу Tesla.

После анонса Cybertruck Tesla начала принимать на него предварительные заказы с внесением на депозит $100 за резервирование. По словам главы компании Илона Маска, уже за пару дней на электрический пикап было получено около 150 тыс. предварительных заказов, а через неделю их количество превысило 250 тыс. После этого компания прекратила обновлять статистику заказов, но по подсчётам сообщества пользователей сайта Cybertruckownersclub.com, через 89 дней их число превысило отметку в 500 тыс.

По данным, собранным у более чем 1800 членов сообщества энтузиастов Tesla и предоставленным ресурсом CybertruckTalk.com, Топ-10 стран, где больше всего зарезервировали Tesla Cybertruck, выглядит следующим образом:

США (76,25 %). Канада (10,43 %). Австралия (3,16 %). Великобритания (1,39 %). Норвегия (1,11 %). Германия (1,05 %). Швеция (0,83 %). Нидерланды (0,67 %). Франция (0,44 %). Исландия (0,44 %).

Согласно подсчётам форума CybertruckTalk.com, около 17 % пользователей заказали модель с одним мотором, стоимость которой начинается с $40 000. Гораздо больше пользователей предпочло версии Tesla Cybertruck с двумя и тремя моторами, причём двухмоторных моделей с ценой от $50 000 было заказано немного больше.



