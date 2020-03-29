Сеть поразил уникальный заводской пикап ЗAЗ-968MП

Запорожский автомобильный завод известен своими заднемоторными малолитражками по всему миру.

Автомобили марки «Запорожец» выделялись не только компоновкой силового агрегата, но и типом кузова «двухдверный седан», V-образным четырёхцилиндровым карбюраторным двигателем с воздушным охлаждением, независимой подвеской всех колёс, а также автономным бензиновым отопителем салона.

Специально для внутризаводской эксплуатации Запорожский автозавод делал развозные пикапы на базе автомобилей с забракованными кузовами.

Такие «грузовички» не казались особо функциональными, однако с целью увеличения ассортимента производитель решил выпускать пикапы серийно, для свободной продажи.

С 1990 года на советском рынке появился новый автомобиль ЗАЗ-968МП, который был создан на базе стандартного «Запорожца» ЗАЗ-968М. Для создания пикапа у «Ушастого» отрезали заднюю часть крыши, а между двухместным салоном и мотором с задней компоновкой оборудовали небольшой грузовой отсек.

Сеть поразил уникальный заводской пикап ЗAЗ-968MП
Технически ЗАЗ-968МП ничем не отличался от обычного «Запорожца». Под его капотом располагалась V-образная бензиновая «четвёрка» с рабочим объёмом 1,2 литра и отдачей в 45 лошадиных сил, которая сочеталась с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Впрочем, эксплуатировать ЗАЗ-968МП оказалось не слишком удобно. Из-за двигателя в заднем свесе не представлялось возможным увеличить скромный объём грузового отделения, а отсутствие откидного борта или дверей усложняли погрузку и разгрузку.

Так, в 1994 году производство самобытных запорожских пикапов прекратилось. За это время завод выпустил 2,5 тысячи экземпляров.

Сеть поразил уникальный заводской пикап ЗAЗ-968MП. «Это ж сколько картохи можно с дачи привезти», «Я б купил», «Это Оскар!», — пишут восторженные автолюбители.

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