Сеть поразил уникальный заводской пикап ЗAЗ-968MП

Запорожский автомобильный завод известен своими заднемоторными малолитражками по всему миру.

Автомобили марки «Запорожец» выделялись не только компоновкой силового агрегата, но и типом кузова «двухдверный седан», V-образным четырёхцилиндровым карбюраторным двигателем с воздушным охлаждением, независимой подвеской всех колёс, а также автономным бензиновым отопителем салона.

Специально для внутризаводской эксплуатации Запорожский автозавод делал развозные пикапы на базе автомобилей с забракованными кузовами.

Такие «грузовички» не казались особо функциональными, однако с целью увеличения ассортимента производитель решил выпускать пикапы серийно, для свободной продажи.

С 1990 года на советском рынке появился новый автомобиль ЗАЗ-968МП, который был создан на базе стандартного «Запорожца» ЗАЗ-968М. Для создания пикапа у «Ушастого» отрезали заднюю часть крыши, а между двухместным салоном и мотором с задней компоновкой оборудовали небольшой грузовой отсек.