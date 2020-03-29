Кабмин намерен сократить финансирование дорожного строительства

В правительстве выступили с предложением снизить расходы на реконструкцию дорог в текущем году на 10 миллиардов гривен.

Такой пункт появился в предлагаемых изменениях в государственный бюджет на 2020 год.

В частности, в Кабинете министров решили сократить объем дорожного фонда на 5,5 миллиардов и на 3,2 миллиарда – финансирование регионального дорожного строительства.

Тем не менее, по словам представителей правительства, реализация программы «Большое строительство» будет продолжаться, несмотря на экономический кризис и огромный дефицит бюджета, вызванный эпидемией коронавируса.

Напомним, что изначально в течение 2020 года в нашей стране планировали реконструировать 6 тысяч километров автомобильных дорог, из которых 2 тысячи километров – дороги регионального значения. Суммарное финансирование дорожной отрасли предполагалось на уровне 85 миллиардов гривен.