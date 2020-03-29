На дне реки нашли целую коллекцию автомобилей

Дайверы шокировали своей находкой.

Аквалангисты получили сообщение о том, что нерадивая дама утопила авто своего возлюбленного.

Прибыв на указанное место, специалисты погрузились под воду и просто-напросто замерли от удивления. На дне водоема была не одна машина, а сразу шесть. Причем некоторые экземпляры – это самые настоящие раритеты.

Из-за высокой мутности воды дайверы не сразу смогли определить найденные модели. После того, как автомобили подняли на поверхность, оказалось, что среди них 47-летний Ford Mustang Mach1, Mazda RX-7 FB, Chevrolet Luv. По сообщениям, еще пара пикапов марки Chevrolet остаются под водой.

К сожалению, некоторые из автомобилей вряд ли подлежат какому-либо восстановлению, но появились желающие взяться за работу и сотворить настоящее чудо – вернуть «утопленников» к жизни.

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