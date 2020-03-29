В Харькове пять человек пострадали в тройном ДТП с участием патрульных
"Lexus" столкнулся с патрульным автомобилем и протаранил припаркованную машину.
В Харькове произошло тройное ДТП с участием сотрудников патрульной полиции, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщили в ГБР.
Авария произошла вечером в пятницу, 21 марта.
"Автомобиль патрульных "Mitsubishi Outlander" осуществлял разворот на одном из перекрестков. В этот момент с ним столкнулся автомобиль "Lexus", который в свою очередь протаранил еще и припаркованную "Mazda". Пассажиром "Lexus" был действующий сотрудник патрульной полиции", - говорится в сообщении.
В результате ДТП травмированы пять человек.
Досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.
Напомним, в Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полиции.