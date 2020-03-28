В сети продемонстрировали новую боевую технику для Национальной гвардии Украины. Речь идет о новых бронированных боевых машинах «Новатор», которые произвели в рамках государственного заказа.
Известно, что специализированные машины приспособлены для эксплуатации в условиях жесткого бездорожья. В комплектацию каждого авто входит радиостанция, прибор ночного видения, система пожаротушения, специальные видеорегистраторы и подкачка шин полуавтоматического типа.
«Новаторы» могут преодолевать водные препятствия до полутора метров глубиной, а также развивают скорость на трассе от 140 до 170 километров в час. Более того, авто имеет запас хода до 1 000 километров по трассе и до 700 километров по бездорожью.
Что касается брони, то «Новатор» может выдержать ручные гранаты пита РГД-5 из-за специальной противоминной защиты днища машины. Общая защита авто — ПЗСА-4.