В Украине произвели партию новых боевых машин «Новатор»

В сети продемонстрировали новую боевую технику для Национальной гвардии Украины. Речь идет о новых бронированных боевых машинах «Новатор», которые произвели в рамках государственного заказа. Известно, что специализированные машины приспособлены для эксплуатации в условиях жесткого бездорожья. В комплектацию каждого авто входит радиостанция, прибор ночного видения, система пожаротушения, специальные видеорегистраторы и подкачка шин полуавтоматического типа. «Новаторы» могут преодолевать водные препятствия до полутора метров глубиной, а также развивают скорость на трассе от 140 до 170 километров в час. Более того, авто имеет запас хода до 1 000 километров по трассе и до 700 километров по бездорожью. Что касается брони, то «Новатор» может выдержать ручные гранаты пита РГД-5 из-за специальной противоминной защиты днища машины. Общая защита авто — ПЗСА-4.

Напоминаем, военных на Донбассе будут массово проверять на наличие коронавируса. Об этом сообщило командование ВСУ, отметив, что на Восток Украины доставлено 1 000 тестов и 100 экспресс-тестов на коронавирус. Проверке поддают всех, кто имеет схожие с коронавирусом симптомы заболевания. Особенно внимательно следует относиться к тем, кто находится на линии разграничения. На сегодняшний день данных об инфицировании солдат нет.