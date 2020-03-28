В Украине из-за карантина закрылось 46% автосервисов

В Украине из-за карантина закрылось 46% автосервисов

По данным маркетингового агентства IRS Group, в Украине из-за карантина, введенного в связи с распространением коронавируса, уже закрылось 46% автосервисов. Многие владельцы СТО планируют также поступить в ближайшее время.

Как минимум 10% автосервисов временно приостановят свою работу в ближайшие дни. Остальные СТО работают и их владельцы не хотят закрываться из-за коронавируса.

Илья Любарский, глава IRS Group, считает, что власти Украины должны разработать меры для поддержки экономики, и автосервисов в том числе. Правда, он не сказал, сколько для этого необходимо денег и откуда их можно взять.

Такое масштабное закрытие автосервисов сильно ударит по украинским автомобилистам, ведь даже во время строгого карантина некоторые автомобили нуждаются в ремонте.

Между тем, вчера, 26 марта, Кабмин расширил список учреждений и магазинов, которые могут работать во время карантина. В этот список попали и автосервисы.


Максимов Віталій, Тудей

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