Почему на парковке не нужно складывать зеркала заднего вида

Автопроизводители сейчас оснащают свои автомобили самыми разными передовыми технологиями. Однако, некоторые функции лучше отключить. В целях безопасности. Даже автоматическое складывание зеркал может привести к плохим последствиям…

В автомобильной промышленности уже давно используется система складывания боковых зеркал заднего вида. Сейчас её можно встретить в базовой комплектации многих автомобилей, а ведь раньше она входила только в топовые комплектации.

Эта система помогает маневрировать на парковках, которые не отличаются большим пространством. Система, конечно, полезная. Однако, есть нюансы. Не каждый водитель, который пользуется этой системой, догадываются, что он подвергает свою "ласточку" большой опасности.

Довольно часто автовладелец, вернувшись на парковку, замечает, что лакокрасочное покрытие дверей его машины повреждено. И по большому счету в этом виноваты не водитель и пассажиры припарковавшейся рядом машины, а сам автовладелец и его система автоматического складывания зеркал.

Почему? Потому, что когда боковые зеркала заднего вида сложены, другие водители рефлекторно паркуют свои автомобили плотнее. Они ориентируются не по зеркалам, а по кузову. В итоге, автомобили тесно прижимаются друг к другу, что почти в обязательном порядке приводит к повреждению лакокрасочного покрытия. И чаще всего это не легкие, а серьезные повреждения, на устранение которых придется потратить много денег.

Поэтому каждый автомобилист должен для себя сам решить – пользоваться ли ему такой системой или нет. Хорошей вам поездки, друзья!