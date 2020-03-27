В украинской авиакомпании рассказали о компенсациях за билеты на отмененные рейсы

В украинской авиакомпании рассказали о компенсациях за билеты на отмененные рейсы

Авиакомпания МАУ находится в вынужденном простое из-за карантина. Через колл-центр принимаются заявки от пассажиров на компенсацию билетов на отмененные рейсы. Предлагаются варианты переноса полета на другую дату или ваучер с 25% скидкой. 

Об этом KV стало известно из интервью президента МАУ Евгения Дыхне изданию “Лига.Бизнес” . 

“Сейчас фиксируем в 15 раз больше обращений, чем способны обслужить. Можем обслуживать в существующих условиях около 1500 обращений в сутки, при этом в дни максимальной нагрузки фиксировали порядка 27 000 обращений в сутки”, – сообщил он. 

По словам Дыхне, в среднем запрос обрабатывается в течение 4-5 дней. 

“Мы не отказываемся от наших обязательств перед пассажирами и предлагаем два варианта, которые считаем справедливыми. Первый – невыполненный ими перелет возможен в любой будущий период в течение года без штрафов за внесение изменений. То есть, они смогут его использовать. Второй – предлагаем электронный ваучер на сумму покупки неиспользованного билета с 25% бонусом от этой суммы. Этот ваучер подлежит предъявлению компании на покупку перелета в течении года”,  – добавил президент авиакомпании. 

Что касается варианта возврата живых денег за неиспользованные билеты, то, по словам Евгения Дыхне, он будет возможен лишь в будущем периоде.

“Пассажир сможет обменять ваучер с 25% бонусом на перелет. Если его это не устраивает, и он захочет вернуть в будущем деньги – мы ему деньги вернем”, – отметил Дыхне. 

По его словам, оптимистично они оценивают убытки компании по итогам года в районе 60 млн долларов.

Напомним, что с начала марта 2020 года в связи с распространением коронавируса МАУ ввела услугу бесплатной замены даты вылета на некоторые направления в пределах срока годности билета. Все дополнительные услуги автоматически переносились на следующий рейс, а возврат билетов осуществлялся согласно правилам применяемого тарифа.

Фото: МАУ


Ольга Марийко, КиевВласть

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