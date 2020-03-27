Въезжать и выезжать из Киева на частном легковом автотранспорте можно только через КПП (документ)

Въезжать и выезжать из Киева на частном легковом автотранспорте можно только через КПП (документ)

Частный автотранспорт и легковые автомобили при въезде и выезде из Киева должны проходить обязательный контроль на контрольно-пропускных пунктах (КПП). Передвижение пассажирского транспорта, осуществляющего регулярные и нерегулярные перевозки, запрещено совсем. Такие ограничения столичная власть ввела до 24 апреля включительно. 

Об этом  KV стало известно из распоряжения №2 от 24 марта 2020 года руководителя работ по ликвидации последствий ЧС – первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Так, до 24 апреля 2020 года (включительно) запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении (кроме перевозки легковыми автомобилями); а также заезд на территорию автостанций автобусов, осуществляющих такие перевозки пассажиров. Под запрет попадает и продажа владельцами автостанций билетов автомобильным перевозчикам.

Въезд на территорию города и выезд из него частным автотранспортом, а также легковыми автомобилями, осуществляющими перевозки пассажиров, должно осуществляеться через КПП на въездах и выездах из Киева.

Согласно распоряжению, водители и пассажиры транспортных средств должны пройти обязательную термометрию при въезде на территорию города на КПП. Не допускается въезд в Киев граждан с признаками острых респираторных заболеваний, кроме случаев направления на обсервацию, карантин или госпитализацию таких граждан.

Напомним, что 24 марта в Киевской горгосадминистрации (КГГА) создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, который возглавил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. Кв сообщала, что  сегодня утром, 27 марта, Минздрав сообщил, что в Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 5 смертельных случаев. 4 человека выздоровели. 

Фото: БЖ


Ольга Марийко, КиевВласть

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