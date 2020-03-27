Из Нью-Йорка вылетел спецрейс "МАУ" с 354 украинцами на борту

"Украинские дипломаты и консулы работали 24/7, чтобы координировать возвращение граждан, которые застряли в США из-за карантина".

Первый специальный коммерческий рейс "Международных авиалиний Украины" с 354 украинцами на борту, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел из Нью-Йорка в Киев .

Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в США .

"Украинские дипломаты и консулы в США работали 24/7, чтобы координировать возвращение граждан в Украину, которые из-за угрозы коронавируса и, как следствия - закрыти авиасообщения, застряли на территории США . Мы благодарим "МАУ" за совместную работу и возможность осуществить такой специальный рейс через Атлантику. Мы также благодарны за понимание и выдержку непосредственно пассажирам, которые оперативно реагировали на ситуацию, покупали билеты, добирались из разных уголков США в Нью-Йорк", - говорится в сообщении.

Среди пассажиров - 39 детей, которые учились в США по программе FLEX, а также двое украинских ветеранов, которые из-за потери зрения проходили реабилитацию в Штатах.

"Отдельная благодарность нашим партнерам, в частности Государственному департаменту США , Посольство США в Украине, Международной организации гражданской авиации, местным властям американских штатов за поддержку", - заявили в посольстве.

Всем ассажирам передали партию масок KN90, которые экипаж раздаст им перед посадкой в Борисполе.

Напомним, за последнее время почти 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям. Кроме того, 160 граждан Украины сейчас находятся на карантине в разных странах мира. Четверо гражданок Украины за рубежом умерли.

25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлило карантин до 24 апреля.