ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте от 10 лет

ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте от 10 лет

Чем автомобиль новее, тем он лучше? Не всегда! Бывает, что даже очень старые автомобили более надежны, чем новые модели. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте от 10 лет, названные в немецком отчете T?V-Report-2020.

Honda CR-V

Кроссовер Honda CR-V (см. фото вверху), который выпускали с 2006 по 2012 год, практически не имеет недостатков. Иногда жалуются на рулевое управление. Стоит такой кроссовер от 5000 евро.

Mercedes A-Класс

ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте от 10 лет

Mercedes A-Класс (Typ W 169), выпускавшийся в 2004-2012 годах, можно считать очень надежным автомобилем. Если и были жалобы, то только незначительные. Сейчас такой автомобиль можно купить по цене от 2700 евро.

Ford Fusion

ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте от 10 лет

Ford Fusion не может похвастаться ярким дизайном, зато это надежный автомобиль. В хорошем состоянии его можно купить по цене от 1500 евро.

VW Golf Plus

ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте от 10 лет

VW Golf Plus от стандартного VW Golf, помимо всего прочего, отличается более просторным салоном. В него садиться гораздо удобней, чем в обычный "Гольф". В хорошем состоянии Golf Plus в Германии продают за 2000 евро.

Audi A3

ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте от 10 лет

Новый Audi A3 стоит достаточно дорого. За приемлемую цену (от 2500 евро) можно купить б/у A3. Даже если у него большой пробег, он по-прежнему остается надежным.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ТОП-3 самых надежных новых японских моторовТОП-3 самых надежных новых японских моторов
В Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полицииВ Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полиции
Кабмин разрешил перевозить больше 10 человек в общественном транспортеКабмин разрешил перевозить больше 10 человек в общественном транспорте
Airbus возобновляет производство во Франции и ИспанииAirbus возобновляет производство во Франции и Испании
Українці стали менше заправляти автомобілі
Блок рекламы


Похожие новости
Эксперты назвали лучшие модели автомобилей в условиях карантинаЭксперты назвали лучшие модели автомобилей в условиях карантина
Рада передала киевским больницам 25 автомобилейРада передала киевским больницам 25 автомобилей
ТОП-3 самых "офроудных" американских внедорожниковТОП-3 самых "офроудных" американских внедорожников
ТОП-3 самых надежных новых японских моторовТОП-3 самых надежных новых японских моторов
ТОП-3 самых надежных люксовых автомобилей в возрасте от 6 летТОП-3 самых надежных люксовых автомобилей в возрасте от 6 лет
ТОП-10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродажеТОП-10 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене при перепродаже
ТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 кмТОП-7 автомобилей, которые легко проедут 480 000 км
ТОП-10 лучших б/у автомобилей стоимостью до 10 000 евроТОП-10 лучших б/у автомобилей стоимостью до 10 000 евро
Новый "Гелендваген" за 20 000 долларов: первая партия автомобилей уже готоваНовый "Гелендваген" за 20 000 долларов: первая партия автомобилей уже готова
ТОП-10 самых надежных б/у семейных кроссоверовТОП-10 самых надежных б/у семейных кроссоверов
Последние новости
Подгружаем последние новости