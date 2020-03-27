Чем автомобиль новее, тем он лучше? Не всегда! Бывает, что даже очень старые автомобили более надежны, чем новые модели. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте от 10 лет, названные в немецком отчете T?V-Report-2020.

Honda CR-V

Кроссовер Honda CR-V (см. фото вверху), который выпускали с 2006 по 2012 год, практически не имеет недостатков. Иногда жалуются на рулевое управление. Стоит такой кроссовер от 5000 евро.

Mercedes A-Класс

Mercedes A-Класс (Typ W 169), выпускавшийся в 2004-2012 годах, можно считать очень надежным автомобилем. Если и были жалобы, то только незначительные. Сейчас такой автомобиль можно купить по цене от 2700 евро.

Ford Fusion

Ford Fusion не может похвастаться ярким дизайном, зато это надежный автомобиль. В хорошем состоянии его можно купить по цене от 1500 евро.

VW Golf Plus

VW Golf Plus от стандартного VW Golf, помимо всего прочего, отличается более просторным салоном. В него садиться гораздо удобней, чем в обычный "Гольф". В хорошем состоянии Golf Plus в Германии продают за 2000 евро.

Audi A3

Новый Audi A3 стоит достаточно дорого. За приемлемую цену (от 2500 евро) можно купить б/у A3. Даже если у него большой пробег, он по-прежнему остается надежным.