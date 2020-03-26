Китайцы выпустили автомобили с защитой от коронавируса и не только

Geely запустил в продажу новые кроссоверы с защитой от коронавируса. Автомобили уже стали очень популярными в Китае, а теперь выходят и на международный рынок. Пишет Торжыр

Китайцы выпустили автомобили с защитой от коронавируса и не только

Первым инновационную технологию получил новый Geely Icon. Китайский кроссовер с оригинальным дизайном построен на платформе Volvo XC40. Автомобиль оснащен климатической установкой IAPS с фильтрами, защищающими от бактерий и вирусов.

Китайцы выпустили автомобили с защитой от коронавируса и не только

Во время эпидемии коронавируса в Китае Icon стал очень популярным – купили свыше 30 тыс. кроссоверов.

Затем продвинутые фильтры поставили на кроссовер Geely Coolray. Он также использует агрегаты Volvo XC40 и оснащен 1,5-литровым 177-сильным турбомотором шведской марки.

Китайцы выпустили автомобили с защитой от коронавируса и не только

Китайцы не остановились на достигнутом и даже наладили онлайн-продажи с доставкой ключей покупателям дронами! В общем, в Geely постарались максимально оградить клиентов не только от коронавируса, но и от продавцов.

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