Автосервисам разрешили работать во время карантина

Автосервисам разрешили работать во время карантина

Кабинет министров расширил список учреждений и магазинов, которые имеют право работать во время введенного из-за коронавируса в Украине карантина. Смогут спокойно работать и украинские автосервисы.

В Украине с 18 марта ужесточили правила карантина. По ним работать могли только продуктовые магазины, аптеки, АЗС и некоторые другие учреждения торговли. В результате закрылись автосалоны и многие автосервисы. Правда, автосалоны перешли на дистанционную работу, и теперь продают автомобили через Интернет.

Такой строгий карантин вызвал недовольство некоторых украинцев. Мэр Черновцов Алексей Каспрук даже обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой, чтобы он расширил перечень учреждений и магазинов, которым разрешено работать во время карантина.

В результате Кабмин расширил список таких учреждений и магазинов. Право на работу получили и автосервисы. С соблюдением, конечно, строгих гигиенических мер.

Ранее стало известно, что в Украине карантин из-за коронавируса (COVID-19) продлили до конца апреля. Ранее его должны были отменить 3 апреля.


Максимов Віталій, Тудей

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