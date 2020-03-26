В Украине будут дезинфицировать автомобили

В Украине будут дезинфицировать автомобили

В Украине в целях борьбы с эпидемией коронавируса (COVID-19) будут дезинфицировать автомобили, которые въезжают в города. Это одна из составляющих режима чрезвычайной ситуации, который до 24 апреля во всех украинских областях ввел Кабмин.

В зонах чрезвычайной ситуации на въездах в города уже в ближайшее время появятся специальные КПП. Там будут работать полицейские, национальные гвардейцы, сотрудники различных государственных учреждений. На КПП должны выявлять людей с коронавирусом, а также проводить дезинфекцию всех транспортных средств, в том числе и легковых автомобилей.

К сожалению, нам пока не известно какими конкретно веществами планируют обрабатывать машины. Надеемся, от них лакокрасочное покрытие не пострадает. Тщательной дезинфекции до конца апреля будут подвергать и украинские дороги.

Режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки болезни COVID-19 в Украине ввели до конца апреля. На данный момент коронавирус выявлен уже в 13 областях нашей страны. Количество заболевших – 156 человек.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ТОП-3 самых надежных новых японских моторовТОП-3 самых надежных новых японских моторов
В Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полицииВ Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полиции
Кабмин разрешил перевозить больше 10 человек в общественном транспортеКабмин разрешил перевозить больше 10 человек в общественном транспорте
Airbus возобновляет производство во Франции и ИспанииAirbus возобновляет производство во Франции и Испании
Українці стали менше заправляти автомобілі
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине раскрыли коррупционную схему растаможки "евроблях"В Украине раскрыли коррупционную схему растаможки "евроблях"
В Сети впервые показали автомобили Lada производства ЗАЗВ Сети впервые показали автомобили Lada производства ЗАЗ
Киевский автосервис обещает бесплатно ремонтировать автомобили медиков до конца карантина (видео)Киевский автосервис обещает бесплатно ремонтировать автомобили медиков до конца карантина (видео)
В Украине раскрыли схему многомиллионного мошенничества на авиаперевозкахВ Украине раскрыли схему многомиллионного мошенничества на авиаперевозках
Карантин в Украине увеличил продажи новых автоКарантин в Украине увеличил продажи новых авто
С 24 марта в Украине будет работать только один аэропортС 24 марта в Украине будет работать только один аэропорт
ТОП-3 лучших новых дизельных кроссоверов в УкраинеТОП-3 лучших новых дизельных кроссоверов в Украине
Несмотря на карантин и выходные, в Киеве активно эвакуируют автомобили, нарушающие правила парковки (видео)Несмотря на карантин и выходные, в Киеве активно эвакуируют автомобили, нарушающие правила парковки (видео)
В Украине значительно подорожают новые автомобилиВ Украине значительно подорожают новые автомобили
Службы такси Uber и Bolt будут бесплатно перевозить врачей во время карантинаСлужбы такси Uber и Bolt будут бесплатно перевозить врачей во время карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости