В Украине будут дезинфицировать автомобили

В Украине в целях борьбы с эпидемией коронавируса (COVID-19) будут дезинфицировать автомобили, которые въезжают в города. Это одна из составляющих режима чрезвычайной ситуации, который до 24 апреля во всех украинских областях ввел Кабмин.

В зонах чрезвычайной ситуации на въездах в города уже в ближайшее время появятся специальные КПП. Там будут работать полицейские, национальные гвардейцы, сотрудники различных государственных учреждений. На КПП должны выявлять людей с коронавирусом, а также проводить дезинфекцию всех транспортных средств, в том числе и легковых автомобилей.

К сожалению, нам пока не известно какими конкретно веществами планируют обрабатывать машины. Надеемся, от них лакокрасочное покрытие не пострадает. Тщательной дезинфекции до конца апреля будут подвергать и украинские дороги.

Режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки болезни COVID-19 в Украине ввели до конца апреля. На данный момент коронавирус выявлен уже в 13 областях нашей страны. Количество заболевших – 156 человек.