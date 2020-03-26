Нужно ли менять масло в КПП, если производитель говорит, что оно "вечное"

Нужно ли менять масло в КПП, если производитель говорит, что оно &amp;quotвечное&amp;quot

В наши дни многие автопроизводители не настаивают на том, чтобы водители меняли масло в коробке передач. Оно считается "вечным". Сегодня мы разберемся, что на самом деле по этому поводу думают автопроизводители и когда все-таки менять масло.

Раньше использовали масла на минеральной основе, а сейчас — на полусинтетической или синтетической основе. Многие водители ещё помнят время, когда смазку в автоматической коробке передач советовали менять через 30 000-40 000 км пробега.

Вы, может быть, удивитесь, но у масла на "полусинтетике" или "синтетике"
тоже есть свой срок службы. Ресурс большинства автомобилей, если следовать логике автопроизводителей, составляет от 90 000 до 180 000 км пробега. То есть, если не хотите, чтобы сломалась трансмиссия, масло все-таки нужно менять.

Если автомобиль эксплуатируют в обычных условиях, то замену масла и фильтра в "автомате" следует проводить через 60 000 км пробега. Так вы сможете избежать перепробега, при котором смазка уже выработала свой ресурс, а добавленные в нее присадки перестали работать.

Нужно ли менять масло в КПП, если производитель говорит, что оно &amp;quot;вечное&amp;quot;

Но так как в нашей стране с дорогами до сих пор проблема, а дорожные "пробки" становятся все больше и больше, то замену масла и фильтра в "автомате" следует проводить чаще — через 40 000 км пробега. Правда, Toyota, например, говорит, что менять масло в тяжелых условиях эксплуатации нужно через 60 000 км пробега. Но лучше всего немного чаще.

Давно ли вы меняли масло в автоматической коробке передач своей "ласточки"? Может быть его пора обновить?


Максимов Віталій, Тудей

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