Новый Nissan X-Trail заметили в камуфляже.

Ниссановские машины в камуфляже попадают в поле зрения автопапарацци очень редко. Именно по этой причине снимки, сделанные одним из пользователей соцсети Instagram в Лас-Вегасе, можно назвать большой удачей.

На кадрах запечатлены два «Ниссана Икс-Трейл» четвертого поколения (за океаном модель называется Rogue). Они проходят дорожные тесты в США . Обратите внимание, что оконная линия похожа на ныне выпускаемую модель, а вот спереди выделяется необычная оптика. Судя по высоко и отдельно расположенным поворотникам, она будет «многоэтажной».

Ранее в сети появлялись и снимки интерьера нового «Икс-Трейла». На передней панели у него появится большой отдельно стоящий дисплей, комбинация приборов станет цифровой, а за смену режимов коробки передач будет отвечать электронный джойстик.

Выход Nissan X-Trail ожидается уже в этом году. Рестайлинг текущей модели делали три года назад. Напомним, что недавно мы публиковали рендеры свежего «Кашкая». Оформлением передка он совсем не похож на X-Trail, хотя, скорее всего, оба кроссовера останутся почти что близнецами и в следующей генерации. Вероятно, фантазия авторов рисунков пошла не в том направлении.