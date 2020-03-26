Новый Nissan X-Trail заметили в камуфляже.

Ниссановские машины в камуфляже попадают в поле зрения автопапарацци очень редко. Именно по этой причине снимки, сделанные одним из пользователей соцсети Instagram в Лас-Вегасе, можно назвать большой удачей.

Новый Nissan X-Trail заметили в камуфляже.
Новый Nissan X-Trail заметили в камуфляже.

На кадрах запечатлены два «Ниссана Икс-Трейл» четвертого поколения (за океаном модель называется Rogue). Они проходят дорожные тесты в США. Обратите внимание, что оконная линия похожа на ныне выпускаемую модель, а вот спереди выделяется необычная оптика. Судя по высоко и отдельно расположенным поворотникам, она будет «многоэтажной».

Новый Nissan X-Trail заметили в камуфляже.

Ранее в сети появлялись и снимки интерьера нового «Икс-Трейла». На передней панели у него появится большой отдельно стоящий дисплей, комбинация приборов станет цифровой, а за смену режимов коробки передач будет отвечать электронный джойстик.

Новый Nissan X-Trail заметили в камуфляже.

Выход Nissan X-Trail ожидается уже в этом году. Рестайлинг текущей модели делали три года назад. Напомним, что недавно мы публиковали рендеры свежего «Кашкая». Оформлением передка он совсем не похож на X-Trail, хотя, скорее всего, оба кроссовера останутся почти что близнецами и в следующей генерации. Вероятно, фантазия авторов рисунков пошла не в том направлении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ТОП-3 самых надежных новых японских моторовТОП-3 самых надежных новых японских моторов
В Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полицииВ Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полиции
В Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 гражданВ Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 граждан
В Украине засветились дорогущие спорткарыВ Украине засветились дорогущие спорткары
Airbus возобновляет производство во Франции и ИспанииAirbus возобновляет производство во Франции и Испании
Блок рекламы


Похожие новости
Новый Nissan Qashqai показали на рендерах.Новый Nissan Qashqai показали на рендерах.
Как новое масло и новый фильтр могут "убить" двигатель вашего автомобиляКак новое масло и новый фильтр могут "убить" двигатель вашего автомобиля
В Киеве заметили Таврию с номерами дороже самого автоВ Киеве заметили Таврию с номерами дороже самого авто
Новый "Гелендваген" за 20 000 долларов: первая партия автомобилей уже готоваНовый "Гелендваген" за 20 000 долларов: первая партия автомобилей уже готова
На тестах заметили новые Logan и Sandero.На тестах заметили новые Logan и Sandero.
Новый Kia Sorento показали на тизерах.Новый Kia Sorento показали на тизерах.
Новый Boeing 777X впервые поднялся в воздухНовый Boeing 777X впервые поднялся в воздух
Илон Маск танцем открыл новый завод Tesla в ШанхаеИлон Маск танцем открыл новый завод Tesla в Шанхае
Новый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропортНовый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропорт
УЗ: 17 тысяч человек встретят Новый год в поездеУЗ: 17 тысяч человек встретят Новый год в поезде
Последние новости
Подгружаем последние новости