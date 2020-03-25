Toyota опровергла очередные слухи о Land Cruiser 300.

Toyota очень ревностно следит за тем, какие слухи циркулируют вокруг нового поколения «Ленд Крузера» с индексом 300. Практически сразу же выходят пресс-релизы с опровержениями, однако официальной информации о машине не появляется. Всем очевидно, что премьера близка, но когда именно она пройдет – загадка. А вот сторонние рендеры японцы запрещать не стали, и вы можете на них полюбоваться.

На днях по СМИ пошла гулять информация, что в связи с эпидемией коронавируса представление внедорожника перенесли с лета этого года на 2021-й. Toyota напомнила, что дату она не называла и вообще никогда не подтверждала дебют в текущем году. Напомним, что Японию пандемия затронула не меньше, чем остальные государства. Это привело даже к переносу летних Олимпийских игр в Токио на следующий год.

Напомним, что по другим слухам на следующую генерацию внедорожника Land Cruiser не будут ставить моторы V8. Причина та же, что и у других брендов – необходимость соответствовать жестким экологическим требованиям. Бензиновый атмосферник уступит место более экономичному и современному агрегату 3.5 турбо о шести цилиндрах. С дизелем ясности пока нет, зато в числе модификаций впервые появится гибрид. Машина станет примерно на 50 миллиметров ниже и заметно легче за счет использования новых материалов.