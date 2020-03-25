Toyota опровергла очередные слухи о Land Cruiser 300.

Toyota очень ревностно следит за тем, какие слухи циркулируют вокруг нового поколения «Ленд Крузера» с индексом 300. Практически сразу же выходят пресс-релизы с опровержениями, однако официальной информации о машине не появляется. Всем очевидно, что премьера близка, но когда именно она пройдет – загадка. А вот сторонние рендеры японцы запрещать не стали, и вы можете на них полюбоваться.

Toyota опровергла очередные слухи о Land Cruiser 300.

На днях по СМИ пошла гулять информация, что в связи с эпидемией коронавируса представление внедорожника перенесли с лета этого года на 2021-й. Toyota напомнила, что дату она не называла и вообще никогда не подтверждала дебют в текущем году. Напомним, что Японию пандемия затронула не меньше, чем остальные государства. Это привело даже к переносу летних Олимпийских игр в Токио на следующий год.

Напомним, что по другим слухам на следующую генерацию внедорожника Land Cruiser не будут ставить моторы V8. Причина та же, что и у других брендов – необходимость соответствовать жестким экологическим требованиям. Бензиновый атмосферник уступит место более экономичному и современному агрегату 3.5 турбо о шести цилиндрах. С дизелем ясности пока нет, зато в числе модификаций впервые появится гибрид. Машина станет примерно на 50 миллиметров ниже и заметно легче за счет использования новых материалов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ТОП-3 самых надежных новых японских моторовТОП-3 самых надежных новых японских моторов
В Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полицииВ Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полиции
В Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 гражданВ Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 граждан
В Украине засветились дорогущие спорткарыВ Украине засветились дорогущие спорткары
Airbus возобновляет производство во Франции и ИспанииAirbus возобновляет производство во Франции и Испании
Блок рекламы


Похожие новости
В сеть утекли очередные шпионские фото новых BMW.В сеть утекли очередные шпионские фото новых BMW.
Toyota отзовет 3,2 миллиона автомобилейToyota отзовет 3,2 миллиона автомобилей
"Укрзализныця" опровергла ежемесячное повышение цен на билеты с 1 марта"Укрзализныця" опровергла ежемесячное повышение цен на билеты с 1 марта
Toyota инвестирует $1,2 млрд в завод по производству автомобилей на новых источниках энергии в КитаеToyota инвестирует $1,2 млрд в завод по производству автомобилей на новых источниках энергии в Китае
Toyota вложит $400 млн в стартап по разработке беспилотных машинToyota вложит $400 млн в стартап по разработке беспилотных машин
Jaguar Land Rover показывает мобильность будущего.Jaguar Land Rover показывает мобильность будущего.
Jaguar Land Rover Vector: автономный электрический транспорт будущегоJaguar Land Rover Vector: автономный электрический транспорт будущего
Toyota Camry замаскировалась под спортсмена.Toyota Camry замаскировалась под спортсмена.
ВМС Украины получат три американских катера Island в 2021 годуВМС Украины получат три американских катера Island в 2021 году
Из пикапа Toyota сделали 900-сильный дрифт-карИз пикапа Toyota сделали 900-сильный дрифт-кар
Последние новости
Подгружаем последние новости