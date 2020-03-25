Audi и Volkswagen cменили логотипы

Audi и Volkswagen cменили логотипы

Компании Audi и Volkswagen изменили свои логотипы, призывая общество к самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На опубликованных видеороликах четыре пересекающиеся кольца логотипа Audi разъезжаются друг от друга на равные промежутки, а на логотипе Volkswagen буква V отделяется от буквы W и перемещается к верхней части кольца. Субтитры на видео призывают людей оставаться дома и держать дистанцию ради борьбы с заболеванием COVID-19, вызываемым коронавирусной инфекцией нового типа, а также благодарность за соблюдение указанных рекомендаций.

Во всем мире число заразившихся коронавирусом превысило 435 тысяч человек, из них более 19 тысяч скончались и почти 112 тысяч выздоровели. Активнее всего новые случаи в настоящее время выявляются в странах Евросоюза (в первую очередь в Италии) и США. В Китае, где произошла вспышка заболевания, регистрируются лишь несколько десятков случаев в сутки, поэтому страна начала отменять карантин.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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