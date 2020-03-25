Кабмин разрешил перевозить больше 10 человек в общественном транспорте

Теперь может быть заполнено 50% мест для сиденья.

Кабмин разрешил перевозить больше 10 человек в общественном транспорте
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров на заседании в среду изменил свое предыдущее решение относительно правил перевозки пассажиров в общественном транспорте в период карантина.

Об этом пишет "Цензор" со ссылкой на принятые 25 марта поправки.

Постановление №211 от 11 марта запрещало перевозку больше 10 пассажиров одновременно в автобусах, трамваях, троллейбусах.

Теперь разрешенное количество пассажиров составляет 50% от количества мест для сиденья.

Фото: Цензор

Напомним, что в Киеве с 25 марта общественный транспорт закрыт для большинства пассажиров. Воспользоваться им могут только обладатели спецпропусков при предъявлении удостоверения личности.

В некоторых городах общественный транспорт вообще остановлен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ТОП-3 самых надежных новых японских моторовТОП-3 самых надежных новых японских моторов
В Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полицииВ Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полиции
В Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 гражданВ Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 граждан
В Украине засветились дорогущие спорткарыВ Украине засветились дорогущие спорткары
Airbus возобновляет производство во Франции и ИспанииAirbus возобновляет производство во Франции и Испании
Блок рекламы


Похожие новости
Столичные власти уже выдали 225 тысяч спецбилетов для проезда в общественном транспортеСтоличные власти уже выдали 225 тысяч спецбилетов для проезда в общественном транспорте
Столичные власти утвердили порядок выдачи спецбилета на проезд в общественном транспорте (документ)Столичные власти утвердили порядок выдачи спецбилета на проезд в общественном транспорте (документ)
Службы такси Uber и Bolt будут бесплатно перевозить врачей во время карантинаСлужбы такси Uber и Bolt будут бесплатно перевозить врачей во время карантина
Кернес попросил Кабмин разрешить работу метро с ограничениямиКернес попросил Кабмин разрешить работу метро с ограничениями
В Киевской области к ответственности привлекли двоих водителей, которые везли больше 10 пассажировВ Киевской области к ответственности привлекли двоих водителей, которые везли больше 10 пассажиров
В Киеве требование ездить в транспорте не больше 10 человек и в масках не соблюдается (фото, видео)В Киеве требование ездить в транспорте не больше 10 человек и в масках не соблюдается (фото, видео)
Киевсовет разрешил КП “Киевпастранс” взять в лизинг 200 новых автобусовКиевсовет разрешил КП “Киевпастранс” взять в лизинг 200 новых автобусов
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
Кабмин объявил о "фактической отмене" авиасообщения с ИталиейКабмин объявил о "фактической отмене" авиасообщения с Италией
В Борисполе при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человекаВ Борисполе при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
Последние новости
Подгружаем последние новости