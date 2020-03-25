Верховный Суд не оправдал водителя за проезд на желтый сигнал светофора

Водитель, который осуществляя проезд на желтый сигнал светофора, не остановил автомобиль в надлежащем месте, подлежит административному наказанию. К такому выводу в своем решении по делу № 751/5437/17 пришел Верховный Суд Украины.

В 2017 году в Чернигове полицейский составил административный протокол на 425 грн в отношении водителя, который, осуществляя проезд на желтый сигнал светофора, не остановил автомобиль в надлежащем месте.

Водитель в суде обжаловал это решение полиции. Он заявил, что во время пересечения перекрестка мигал зеленый сигнал светофора. Но во время непосредственного пересечения перекрестка загорелся желтый свет. Водитель не затормозил так как у его автомобиля нет зеркала заднего вида и он не видел обстановку сзади. Поэтому он продолжил движение дальше.

Суд первой инстанции встал на сторону водителя и отменил постановление о привлечении его к административной ответственности. В конечном итоге дело попало в Верховный Суд.

ВС постановил, что полицейский поступил абсолютно правильно, оштрафовав водителя за проезд на желтый сигнал светофора. В соответствии с пунктом 8.10 ПДД он должен был остановить свой автомобиль, но не сделал этого, нарушив пункт 8.7.3 г ПДД.