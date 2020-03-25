Верховный Суд не оправдал водителя за проезд на желтый сигнал светофора

Верховный Суд не оправдал водителя за проезд на желтый сигнал светофора

Водитель, который осуществляя проезд на желтый сигнал светофора, не остановил автомобиль в надлежащем месте, подлежит административному наказанию. К такому выводу в своем решении по делу № 751/5437/17 пришел Верховный Суд Украины.

В 2017 году в Чернигове полицейский составил административный протокол на 425 грн в отношении водителя, который, осуществляя проезд на желтый сигнал светофора, не остановил автомобиль в надлежащем месте.

Водитель в суде обжаловал это решение полиции. Он заявил, что во время пересечения перекрестка мигал зеленый сигнал светофора. Но во время непосредственного пересечения перекрестка загорелся желтый свет. Водитель не затормозил так как у его автомобиля нет зеркала заднего вида и он не видел обстановку сзади. Поэтому он продолжил движение дальше.

Суд первой инстанции встал на сторону водителя и отменил постановление о привлечении его к административной ответственности. В конечном итоге дело попало в Верховный Суд.

ВС постановил, что полицейский поступил абсолютно правильно, оштрафовав водителя за проезд на желтый сигнал светофора. В соответствии с пунктом 8.10 ПДД он должен был остановить свой автомобиль, но не сделал этого, нарушив пункт 8.7.3 г ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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