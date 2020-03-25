В Сети впервые показали автомобили Lada производства ЗАЗ

В Сети впервые показали автомобили Lada производства ЗАЗ

С конца 2019 года ЗАЗ тестово, в рамках аудита компании Renault, выпускает автомобили Lada. Они уже продаются в украинских автосалонах. В Сети впервые показали фотографии автомобилей Lada украинской сборки.

На фото, в частности, показана Lada Vesta SW Cross – вседорожный универсал. Также на фото мы заметили Lada Xray, Largus и Granta. Все эти автомобили находятся в одном из дилерских центров.

Таким образом, ЗАЗ экспериментально выпускает четыре модели бренда Lada. А вот знаменитый роSSийский внедорожник "Нива" почему-то ЗАЗ не делает.

Нужно отметить, что автомобили Lada украинской сборки ничем не отличаются от аналогичных моделей роSSийской сборки. Для украинского рынка их не адаптировали. Зато по цене они немного друг от друга отличаются. Например, сделанный в Запорожье кроссовер Lada Xray стоит от 302 400 грн, а сделанный в РоSSии – от 316 800 грн.

В Сети впервые показали автомобили Lada производства ЗАЗ

В Сети впервые показали автомобили Lada производства ЗАЗ

На данный момент окончательное решение об организации серийного производства автомобилей Lada на ЗАЗе ещё не принято. Renault продолжает вести об этом переговоры с корпорацией "УкрАвто", которой принадлежит ЗАЗ.


Максимов Віталій, Тудей

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