Ryanair не будет выполнять пассажирские авиарейсы до июня

Окончательно это будет зависеть от рекомендаций правительства.

Ryanair не будет выполнять пассажирские авиарейсы до июня
Фото: atr.ua

Крупнейший лоукостер Европы, ирландская авиакомпания Ryanair, вероятнее всего, не будет выполнять пассажирский авиарейсы в апреле-мае 2020 года.

Об этом говорится в заявлении генерального директора Ryanair Майкла О'Лири, опубликованом в фейсбуке.

"В настоящее время никто не знает, как долго продлится «шатдаун» из-за COVID-19. Опыт Китая свидетельствует о том, что для сдерживания и сокращения распространения вируса требуется трехмесячный период. На данный момент мы не планируем осуществлять полеты в течение апреля и мая, но окончательно это будет зависеть от рекомендаций правительства, и мы во всех случаях будем выполнять эти инструкции", - заявил О'Лири.

Отмечается, что сегодня, 24 марта, лоукостер выполнит свои последние пассажирские авиарейсы перед закрытием на карантин на неопределенный срок. Компания предложила свои самолеты для выполнения "эвакуационных" рейсов, а также поставок медикаментов и других необходимых в период эпидемии товаров.

Руководитель Ryanair призвал пассажиров не звонить на телефонные линии авиакомпании, так как сокращенный штат сейчас не сможет охватить ничего, кроме неотложных дел, связанных со спасательными полетами.

Напомним, с 24 марта в Украине закрыли все аэропорты. Будет работать только международный аэропорт "Борисполь" для экстренных рейсов. Туристические авиапоездки из Украины полностью под запретом.

С 10 марта Ryanair приостанавил рейсы в Италию до 8 апреля после решения итальянского правительства распространить карантин на всю страну из-за коронавируса SARS-CoV-2.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ТОП-3 самых надежных новых японских моторовТОП-3 самых надежных новых японских моторов
В Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полицииВ Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полиции
В Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 гражданВ Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 граждан
В Украине засветились дорогущие спорткарыВ Украине засветились дорогущие спорткары
Airbus возобновляет производство во Франции и ИспанииAirbus возобновляет производство во Франции и Испании
Блок рекламы


Похожие новости
Служба такси Opti будет бесплатно возить медиков на работу в шести городах УкраиныСлужба такси Opti будет бесплатно возить медиков на работу в шести городах Украины
С 24 марта в Украине будет работать только один аэропортС 24 марта в Украине будет работать только один аэропорт
Полиция начала сопровождать пассажирские поезда на двух маршрутахПолиция начала сопровождать пассажирские поезда на двух маршрутах
С 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билетыС 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билеты
На самолет, который будет эвакуировать украинцев из Уханя, возьмут 11 иностранцевНа самолет, который будет эвакуировать украинцев из Уханя, возьмут 11 иностранцев
Украинцев из Китая будет эвакуировать SkyUp, экипаж и самолет уже готовУкраинцев из Китая будет эвакуировать SkyUp, экипаж и самолет уже готов
КГГА: решения о строительстве метро на Троещину нет и в ближайшее время не будетКГГА: решения о строительстве метро на Троещину нет и в ближайшее время не будет
С 1 апреля в метро Киева нельзя будет пользоваться жетонамиС 1 апреля в метро Киева нельзя будет пользоваться жетонами
Одесскую трассу между Белой Церковью и Ставищем будет ремонтировать турецкая фирма OnurОдесскую трассу между Белой Церковью и Ставищем будет ремонтировать турецкая фирма Onur
Штрафы за нарушение ПДД можно будет оплатить онлайн через сервис "Дія"Штрафы за нарушение ПДД можно будет оплатить онлайн через сервис "Дія"
Последние новости
Подгружаем последние новости