Ryanair не будет выполнять пассажирские авиарейсы до июня

Крупнейший лоукостер Европы, ирландская авиакомпания Ryanair, вероятнее всего, не будет выполнять пассажирский авиарейсы в апреле-мае 2020 года.

Об этом говорится в заявлении генерального директора Ryanair Майкла О'Лири, опубликованом в фейсбуке.

"В настоящее время никто не знает, как долго продлится «шатдаун» из-за COVID-19. Опыт Китая свидетельствует о том, что для сдерживания и сокращения распространения вируса требуется трехмесячный период. На данный момент мы не планируем осуществлять полеты в течение апреля и мая, но окончательно это будет зависеть от рекомендаций правительства, и мы во всех случаях будем выполнять эти инструкции", - заявил О'Лири.

Отмечается, что сегодня, 24 марта, лоукостер выполнит свои последние пассажирские авиарейсы перед закрытием на карантин на неопределенный срок. Компания предложила свои самолеты для выполнения "эвакуационных" рейсов, а также поставок медикаментов и других необходимых в период эпидемии товаров.

Руководитель Ryanair призвал пассажиров не звонить на телефонные линии авиакомпании, так как сокращенный штат сейчас не сможет охватить ничего, кроме неотложных дел, связанных со спасательными полетами.

Напомним, с 24 марта в Украине закрыли все аэропорты. Будет работать только международный аэропорт "Борисполь" для экстренных рейсов. Туристические авиапоездки из Украины полностью под запретом.

С 10 марта Ryanair приостанавил рейсы в Италию до 8 апреля после решения итальянского правительства распространить карантин на всю страну из-за коронавируса SARS-CoV-2.