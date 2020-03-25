В Киеве за сутки произошло 67 ДТП, трое пострадавших

На протяжении минувших суток в столице произошло 67 дорожно-транспортных происшествий. В двух из них пострадали три пешехода.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице КП “Центр организации дорожного движения” со ссылкой на информацию патрульной полиции Киева .

“В 12:55 на ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24 Dacia Logan сбил женщину с ребенком. У пешехода – травма головы и ушибы, у ребенка – перелом руки, травмы головы и грудной клетки”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 13:40 24 марта водитель автомобиля МАЗ 551605 на переходе по улице О. Туманяна, 23/19, сбил пешехода. У пострадавшего травмы головы.

Напомним, что на прошлой неделе Патрульная полиция Киева зарегистрировала на столичных дорогах 552 ДТП. Для сравнения – неделей ранее было зарегистрировано 696 ДТП. Примечательно, что до введения карантина и чрезвычайного положения в Киеве регистрировалось на несколько сотен больше аварий.

Фото: соцсети