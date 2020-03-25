В Киеве за сутки произошло 67 ДТП, трое пострадавших

В Киеве за сутки произошло 67 ДТП, трое пострадавших

На протяжении минувших суток в столице произошло 67 дорожно-транспортных происшествий. В двух из них пострадали три пешехода. 

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице КП “Центр организации дорожного движения” со ссылкой на информацию патрульной полиции Киева

“В 12:55 на ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24 Dacia Logan сбил женщину с ребенком. У пешехода – травма головы и ушибы, у ребенка – перелом руки, травмы головы и грудной клетки”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 13:40 24 марта водитель автомобиля МАЗ 551605 на переходе по улице О. Туманяна, 23/19, сбил пешехода. У пострадавшего травмы головы.

Напомним, что на прошлой неделе Патрульная полиция Киева зарегистрировала на столичных дорогах 552 ДТП. Для сравнения – неделей ранее было зарегистрировано 696 ДТП. Примечательно, что до введения карантина и чрезвычайного положения в Киеве регистрировалось на несколько сотен больше аварий. 

Фото: соцсети


Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ТОП-3 самых надежных новых японских моторовТОП-3 самых надежных новых японских моторов
В Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полицииВ Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полиции
В Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 гражданВ Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 граждан
В Украине засветились дорогущие спорткарыВ Украине засветились дорогущие спорткары
Airbus возобновляет производство во Франции и ИспанииAirbus возобновляет производство во Франции и Испании
Блок рекламы


Похожие новости
На прошлой неделе в Киеве зарегистрировали 552 ДТП (инфографика)На прошлой неделе в Киеве зарегистрировали 552 ДТП (инфографика)
Несмотря на карантин и выходные, в Киеве активно эвакуируют автомобили, нарушающие правила парковки (видео)Несмотря на карантин и выходные, в Киеве активно эвакуируют автомобили, нарушающие правила парковки (видео)
С сегодняшнего дня на улицах Паторжинского и Сретенской в Киеве ограничат движение (схемы)С сегодняшнего дня на улицах Паторжинского и Сретенской в Киеве ограничат движение (схемы)
Кличко заявил о фактической остановке с 23 марта в Киеве работы общественного транспорта (видео)Кличко заявил о фактической остановке с 23 марта в Киеве работы общественного транспорта (видео)
В Киеве с 10 апреля ограничат движение по мосту Патона из-за ремонтных работВ Киеве с 10 апреля ограничат движение по мосту Патона из-за ремонтных работ
В Киеве пассажиры остановили автобус и заходили в него несмотря запрет полицейских (фото)В Киеве пассажиры остановили автобус и заходили в него несмотря запрет полицейских (фото)
Очереди на остановках в Киеве растянулись на десятки метровОчереди на остановках в Киеве растянулись на десятки метров
В Киеве в срочном порядке разворачивается сеть велопрокатов (карта)В Киеве в срочном порядке разворачивается сеть велопрокатов (карта)
В Киеве пьяный водитель скрываясь от полиции врезался в бетонные блоки, автомобиль опрокинулся и загорелся (фото)В Киеве пьяный водитель скрываясь от полиции врезался в бетонные блоки, автомобиль опрокинулся и загорелся (фото)
В Киеве требование ездить в транспорте не больше 10 человек и в масках не соблюдается (фото, видео)В Киеве требование ездить в транспорте не больше 10 человек и в масках не соблюдается (фото, видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости