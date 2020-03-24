В Сети рассказали, как не заразиться коронавирусом от своего автомобиля

Игорь Зинкевич, который является львовским активистом и депутатом областного совета, поделился с автолюбителями перечнем рекомендаций, которые пригодятся для ухода за автомобилем во время пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Факты».

Прежде всего, необходимо тщательным образом обработать руки с помощью антисептика перед тем, как садиться в машину.

Помимо этого, необходимо хотя бы несколько раз в день чистить автомобиль с помощью вполне себе стандартных дезинфицирующих автомобильных средств.

Не обойтись без протирания руля, торпед, панели приборов, ручек дверей, сидений, детского кресла, стекла и некоторых элементов в багажном отделе.

И напоследок добавим, что в период карантина следует сделать так, чтобы автомобиль был частным и стал средством передвижения только для членов вашей семьи и близких.

Разумеется, будет трудно оценить эффективность этой процедуры, но можно точно сказать, что хуже автомобилю и своему здоровью человек точно не сделает.

Для протирания автомобиля следует воспользоваться специальным раствором и протереть ручку автомобиля как с внутренней, так и с внешней стороны.

Не следует забывать о ковриках для ног, ведь обувь, с которой они соприкасаются, может содержать большое количество вредных микробов и бактерий.

Также в этом случае подойдёт передача этого дела специалистам, которым известны всякого рода тонкости.

Безусловно, за это придётся заплатить чуть больше, но следует помнить, что в условиях распространения коронавируса следует особенно тщательно следить за своей безопасностью и здоровьем близких.

Одной лишь обработкой автомобиля дело создания безопасных условий не ограничится, но благодаря этому можно внести существенный вклад в борьбу с опасным заболеванием.

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