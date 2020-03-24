Киевский автосервис обещает бесплатно ремонтировать автомобили медиков до конца карантина (видео)

Столичный автосервис “Дарница 1” объявил о намерении бесплатно ремонтировать автомобили киевских медиков. Эта акция должна пролиться до конца карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом КВ стало известно из сообщения на странице автосервиса “Дарница 1” в соцсети Фейсбук.

“Автосервис Дарница 1 в период пандемии вируса COVID-19 поддерживает киевских медиков. Для всех медицинских работников до конца карантина на нашем СТО все работы по ремонту и обслуживанию автомобилей – бесплатно”, – сказано в сообщении.

Медицинские работники могут записаться на бесплатное обслуживание своих автомобилей по телефону: 097 20 55 555.

Напомним, украинский оператор мобильной связи lifecell начал бесплатно начислять 20 ГБ интернета и 1500 минут для звонков на городские и мобильные номера по Украине медицинским работникам, имеющим номера этого оператора.

Ранее KV сообщала, что Министерство здравоохранения и сервис такси Uber договорились о бесплатных поездках для работников медучреждений на время карантина из-за пандемии коронавируса. Соглашение будет действовать в Киеве и шести других городах, где работает сервис Uber.

Фото: фейсбук автосервиса “Дарница 1”