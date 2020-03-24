Рада передала киевским больницам 25 автомобилей

Верховная Рада во вторник передала киевским больницам во временное пользование 25 автомобилей для обеспечения потребностей врачей и медицинского персонала.

Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Фото: rada.gov.ua

"Сегодня нашим врачам эти машины нужнее, чем Верховной Раде, поэтому я благодарю всех председателей комитетов и работников аппарата за поддержку такого решения. Движение транспорта сейчас ограничено, и самой большой помощи в таких условиях требуют именно медики. Мы все должны объединить свои усилия и максимально помогать тем, кто находится на передовой борьбы с распространением коронавируса", - заявил по этому поводу спикер парламента Дмитрий Разумков.

Вместе с автомобилями медики получат 40 тысяч литров топлива: по 12,5 тысяч литров от UPG и KLO, 10 тысяч литров от SOCAR и 5800 литров от лично Разумкова.

Еще четыре автомобиля парламент передал медикам несколько дней назад.

Фото: rada.gov.ua