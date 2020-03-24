Kia виводить на ринок новий кросовер за $9 тисяч

Спочатку новинка буде продаватися в Індії, пізніше кросовер може вийти і на інші ринки.

Новий кросовер побудований на тих же вузлах і агрегатах, що і модель Hyundai Venue. Автомобілі будуть відрізнятися тільки зовні і по оснащенню. Так, Sonet обзаведеться недоступними для Venue медіасистемою з 10,25-дюймовим екраном і панорамним дахом. Новинка стане найбільш компактним паркетником в модельному ряду марки KIA. Його довжина не буде перевищувати 4 метрів, а відстань між осями – 2,5 метрів.

В арсеналі нового Kia Sonet буде три силові агрегати на вибір: 1,2-літровий «атмосферник», 1,0-літровий турбодвигун і 1,5-літровий дизельний агрегат.

Офіційну вартість новинки оголосять ближче до початку продажів. За попередньою інформацією, базова версія кросовера буде коштувати близько 700 тис. рупій, це приблизно 9 тисяч доларів США.

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