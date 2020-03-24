ТОП-3 лучших немецких компактных кроссоверов

Немецкие автопроизводители выпускают одни из самых лучших кроссоверов в мире. И каждый год появляются новые модели. Предлагаем вашему вниманию ТОП-3 лучших немецких компактных кроссоверов, которые сейчас есть в продаже в Украине.

3 место – Volkswagen Tiguan

Volkswagen выпускает компактный кроссовер Tiguan (см. фото верху) с 2007 году. С 2016 года продают его второе поколение. В Украине в комплектации Limited Edition этот кроссовер стоит от 1 063 240 грн. Мощность его двигателя достигает 220 л.с. Расход топлива – 7,8 л на 100 км.

Комплектация Limited Edition включает в себя легкосплавные колесные диски Kingston R18, пакет Easy Open, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, многофункциональный кожаный руль с обогревом и др.

2 место – BMW X3

ТОП-3 лучших немецких компактных кроссоверов

ТОП-3 лучших немецких компактных кроссоверов

Люксовый компактный кроссовер BMW X3 находится на конвейере с 2003 года. Сейчас продают его третье поколение, которое дебютировало в 2017 году. Автомобиль получился красивым, высокотехнологичным, надежным, комфортным и просторным.

BMW X3 M40i до 100 км/ч разгоняется за 4,8 секунды при максимальной скорости 250 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле – 8,4-8,2 л на 100 км. Уровень выбросов СО2 – 193-188 гр/км.

1 место – Audi Q5

ТОП-3 лучших немецких компактных кроссоверов

ТОП-3 лучших немецких компактных кроссоверов

Первое поколение компактного кроссовера Audi Q5 появилось в 2008 году. В 2017 году компания Audi выпустила его второе поколение. В базовой комплектации новый полноприводный Audi Q5 с двигателем 2.0 TFSI мощностью 252 л.с. в Украине стоит от 1 299 203 грн. В эту комплектацию входят светодиодные фары, парктроники, подогрев передних сидений, электропривод крышки багажника, навигационная система, аудиосистема, 3-х зональный климат-контроль.

Разгон до 100 км/ч занимает менее 6,5 секунд.


Максимов Віталій, Тудей

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